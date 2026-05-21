Çok Güçlü İşlemcili Galaxy S27 Pro Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S27 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27 Pro'nun ekran boyutu ortaya çıktı. Telefon, serinin önceki modeli Galaxy S26'dan daha büyük bir ekrana sahip olacak. Cihaz ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,47 inç

6,47 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6,47 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S26'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro'da 2600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip Dynamic AMOLED 2X, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikri vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Samsung Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 Pro'nun 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra da Türkiye'de satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro'nun 115 bin TL civarında bir fiyata ile satılması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S27 Pro'nun en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj sağlayacak çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.