Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bugüne dek akıllı telefonlarla ilgili çok sayıda rapor ortaya çıktı. Yani yeni seriden neler beklememiz gerektiğini büyük ölçüde biliyoruz. Son gelişmeler ise Galaxy S27’nin tasarımını ortaya koyuyor.

Galaxy S27 Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy S27’nin render görselleri paylaşıldı. Buna göre serinin standart modelinde devasa tasarımsal değişiklikler olmayacak. Bunu biraz daha açtığımızda Galaxy S27’nin sol üst köşede oval şekilli bir kamera kurulumuna sahip olacağını söyleyebiliriz. Çıkıntıya sahip bu kurulumda bizleri üç adet kamera karşılayacak.

Genel tasarım itibarıyla değişen bir şey yok gibi görünüyor. Ancak yine de boyutsal olarak yeni modelin daha büyük olacağı söyleniyor. Bu kapsamda 149,75 x 71,88 x 7,25 mm ölçülerindeki akıllı telefon 149,6 x 71,7 x 7,2 mm boyutlarındaki selefinden biraz daha büyük olacak.

Galaxy S27’nin ekranında da büyük bir yenilik yok. Ürün selefi gibi ince çerçevelere sahip delikli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Kısacası Galaxy S27 Ultra’daki büyük tasarımsal değişiklikler serinin standart modeli için geçerli olmayacak diyebiliriz.

Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung amiral gemisi Galaxy S serisini şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıyor. Bu kapsamda Galaxy S27’nin de önümüzdeki yılın şubat ayında düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bunun dışında ülkemizde Galaxy S serisi satıldığından Galaxy S27 ailesinin de ülkemizde satışa çıkması söz konusu.

Galaxy S27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung, Galaxy S26'yı an itibariyla 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy S27'nin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 84.999 TL gibi bir fiyatla kullanıcılarla buluşabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy S27’nin tasarımsal olarak bir önceki nesle benzeyecek olması açıkçası beni çok rahatsız etmedi. Şahsen bu tasarımın halen güncel olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında özellikleri de kullanıcıları üzmeyecek diyebilirim. Bizleri yine amiral gemisi düzeyinde teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon bekliyor.