10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Özel Su Modu Bile Var
Xiaomi'nin dev bataryalı akıllı telefonu Redmi Note 17 Pro Max 5G tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Note 17 Pro Max 5G için 79 bin 980 yen (24 bin 158 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Akıllı telefon, Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci sayesinde popüler mobil oyunda ideal performans sunabiliyor.
- 6,83 inç boyutunda ekranla gelen cihaz, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu batarya, günlük kullanımda 3 güne kadar pil ömrü sağlıyor.
Xiaomi, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip yeni akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Redmi Note 17 Pro Max 5G olarak adlandırılan model, Redmi Note serisinin ilk Pro Max modeli olmasıyla öne çıkıyor. Sadece bataryası ile değil, hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı bir model.
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Parlaklığı: 3.500 nit
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 3.200Hz
- Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass Victus 2
- TÜV Rheinland Sertifikası: Mevcut
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5
- Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh (Markaya göre 1600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin yüzde 80'inden fazlası korunuyor)
- Pil Ömrü: Günlük kullanımda 3 güne kadar
- Hızlı Şarj: 100W kablolu
- Ters Şarj: 27W
- Yazılım: HyperOS 3 (Gerçek zamanlı konuşmayı yazıya dökme, çevrim dışı yapay zeka destekl çeviri vb.)
- Dayanıklılık: IP66 ve IP68 sertifikaları (72 saatlik su altından geçmiş ve özel su modu mevcut) ve 3 metreye kadar düşmelere kadar dayanıklı
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Ağırlık: Yaklaşık 299,5 gram
- Renk Seçenekleri: Bulut pembesi, mor ve siyah
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?
Redmi Note 17 Pro Max 5G, 6,83 inç ekran boyutuna sahip. Derin siyahlar ve canlı görüntüler elde etmenize olanak tanıyan AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 3.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 3.200Hz dokunmatik örnekleme hıız ile geliyor. Ekran boyutu ile çözünürlük uyumlu. Yazılar, fotoğraflar, videolar net görünecektir. Ayrıca 120Hz yenileme hızının sunduğu akıcı hissiyat avantajını size daha iyi yaşatacaktır.
Dokunmatik örnekleme hızına gelecek olursak, bu değer, ekranın dokunuşunuzu ne kadar sık kontrol ettiğini ifade deiyor. 3.200Hz değeri, parmağınızın saniyede 3.200 kez örneklenebileceği anlamına geliyor. Peki, bize faydası ne olur? Bunun artısını oyunlarda ve kaydırma hareketlerinde görebilirsiniz. Özellikle PUBG Mobile gibi nişan alma ve ateş etme konusunda reflekslerin ön planda olduğu oyunlarda size düşük gecikme sunar. Siz de hızlı davranarak düşmanları daha kolay şekilde alt edebilirsiniz.
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin İşlemcisi Nedir?
Telefonda Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Daha önce Samsung Galaxy A27 5G de dahil olmak üzere birçok modelde kullanılan bu işlemci, Genshin Impact'te ortalama olarak 40 FPS almanıza olanak tanıyor. Yoğun efektlerin ortaya çıktığı anlarda biraz düşüşler olabiliyor ama keşif hâlinde genel olarak iyi bir performans sunduğunu söylemek mümkün.
Redmi Note 17 Pro Max 5G Suya Ne Kadar Dayanıklı?
Cihazın öne çıktığı bir diğer nokta, suya karşı dayanıklılık. IP66 ve IP68 sertifikaları ile geliyor. Marka, 72 saatlik su altı testinden geçirmiş. Özel su modu bile mevcut. Tabii, bu her koşulda su altında kullanıma uygun olduğunu düşündürmesin. Havuzda kısa süreli kullanım, yağmur, su sıçraması ve kazara suya düşmesi gibi durumlarda dayanıklı olacaktır. Ama tuzlu suda uzun süre kullanılması önerilmez. Ayrıca şarj portu ıslakken şarj etmeye de çalışılmamalı.
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Pil Ömrü Ne Kadar?
Cihaz, 10.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Xiaomi'ye göre bu model, günlük kullanımda 3 güne kadar pil ömrü sunuyor. Yani çok yoğun bir telefon kullanım alışkanlığınız yoksa günlerce şarj etmeden kullanmanız mümkün. Ayrıca 100W kablolu şarj desteği sunuyor. Sadece 20 dakikalık bir şarj işleminin ardından 1 günlük kullanım imkânı elde edilebileceği belirtiliyor.
Bu arada başka cihazları şarj etmek için kullanmak isteyenler için de 27W ters şarj desteğine sahip. Mevcut standartlara göre oldukça iyi bir seviyede olduğu söylenebilir. Küçük bir powerbank gibi kullanıma açık olduğu söylenebilir. Tabii, başka cihaza güç verirken kendi telefonunuzun şarjının gideceğini de ayrıca belirtmekte fayda var.
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin 8 GB ve 256 GB depolama alanı sunan sürümü için 79 bin 980 yen (24 bin 158 TL), 8 GB ve 512 GB depolama alanı sunan sürümü için 99 bin 980 yen (30 bin 199 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda alt sürüm 47 bin TL, üst sürüm ise 59 bin TL civarında olabilir. Bu arada renk seçeneklerinin tamamını görmek isterseniz aşağıdaki görselde her birini tek tek sıraladık.
Redmi Note 17 Pro Max 5G Türkiye'de Satılacak mı?
Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında henüz açıklamada bulunulmadı ama bununla ilgili tahminde bulunmak mümkün. Bilindiği üzere Türkiye'de şu an Xiaomi'nin Redmi Note 15 serisi başta olmak üzere birçok Redmi modeli satışta. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Redmi Note 17 Pro Max'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.
Apple'dan 3 Yeni iPhone Geliyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'nın tanıtım tarihi açıklandı. Peki, yeni iPhone modelleri ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar!
Editörün Yorumu
Redmi Note 17 Pro Max, bana göre her şeyden önce yüksek batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplayan bir model. Ters şarj sayesinde bunu küçük bir powerbank olarak nitelendirmek bile mümkün. Günlük kullanımda 3 güne kadar pil ömrü sunması kesinlikle harika bir avantaj. Özellikle telefonda çok fazla zaman geçirenler için sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bu arada özel su modu da telefonun özellikle su altında fotoğraf çekmeyi tercih edenler tarafından tercih edilmesini sağlayacaktır.