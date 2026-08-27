3.851 TL'lik Dev İndirim: RDR 2'nin Ultimate Sürümünü Kaçırmayın!

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Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Red Dead Redemption 2 (RDR 2) indirime girdi. Böylece Vahşi Batı temasına sahip açık dünya oyununu uygun fiyata satın almak mümkün oldu. Peki, RDR 2 kaç TL'ye düştü?

Red Dead Redemption 2'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Red Dead Redemption 2'nin ultimate sürümü yüzde 80, standart sürümü ise yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan RDR 2'nin ultimate sürümü 99.99 dolar (4.813 TL) yerine 19.99 dolar (962 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Standart sürüm ise 59.99 dolardan (2.887 TL) 14.99 dolara (721 TL) düştü.

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Steam'deki kampanya 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. PlayStation mağazasında da bir kampanya bulunuyor. Oyunun standart sürümü 2 bin 99 TL yerine 524,75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. PlayStation mağazasındaki kampanya 10 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu arada RDR 2'nin PlayStation Plus'ın kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Red Dead Redemption 2 Fragmanı

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Red Dead Redemption 2, kovboy oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Açık dünya ve aksiyon macera türlerinde olan bu yapım, Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanıyor. 1899 yılında geçen oyunda devasa büyüklükte bir harita yer alıyor. Bu harita üzerinde ister görev yapabiliyor ister avlanabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz.

Yolculuk sırasında çeşitli olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu, daha keyifli bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabiliyoruz. Etkileyici manzaralara şahit olduğumuz yapımın 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Oyunun Steam'deki incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Red Dead Redemption 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Red Dead Redemption 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Red Dead Redemption 2 Kaç GB?

Red Dead Redemption 2'nin yüklenebilmesi için en az 150 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Red Dead Redemption 2, bu zamana kadar oynadığım en etkileyici oyunlardan biri. Özellikle karakterlerin duygularını ve yaşadıkları değişimleri gerçekçi bir şekilde yansıtması oldukça önemli bir detay. Geniş ve detaylı harita üzerinde gezerken kendimi o dönemin içinde hissetmiştim. Oyunun etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı.