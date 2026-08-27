Realme'den 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon! 8000 mAh Bataryası Var

Realme, P4s 5G isimli yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Realme P4s 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit İşlemci: Dimensity 7400 Ultra

Dimensity 7400 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Realme P4s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yani telefon güneşli bir havada dışarıda rahatça kullanılabilecek.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

Realme P4s 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 45 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile'ı ortalama 59 FPS, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemci 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci daha önce Redmi Note 15 Pro 5G'de de tercih edilmişti. Realme P4'te ise Dimensity 7400 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Realme P4s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

P4s 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Realme P4 5G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Realme P4s 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasına imkân tanıyor. Bu arada P4 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Realme P4s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4s 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 5G satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4s 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 366 dolar (17.613 TL)

366 dolar (17.613 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 397 dolar (19.109 TL)

397 dolar (19.109 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 439 dolar (21.131 TL)

Realme P4s 5G'nin 366 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 17 bin 613 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Realme P4s 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.