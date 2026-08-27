Çok Güçlü El Konsolu ROG XBOX Ally X20 Ön Siparişe Açıldı

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ROG, yeni ROG XBOX Ally X20 modelinin ön siparişe açıldığını duyurdu. Yarı saydam siyah gövdesi ve iç kısımdaki altın sarısı detaylarıyla dikkat çeken XBOX Ally X20, 7,4 inç OLED panele sahip yepyeni ROG Nebula HDR Ekran ve yüksek oyun performansı sunan AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemciyle donatıldı.

İster tek başına isterse ROG XREAL R1 Edition 20 AR Oyuncu Gözlüğü, dbrand Killswitch kılıf, 68W adaptör ve özel Pelican Protector Taşıma Çantası’nın yer aldığı paket seçeneğiyle tercih edilebilen XBOX Ally X20, her yerde oyun keyfini üst seviyeye taşıyor. ROG XBOX Ally X20 Seti (2026) şu anda 188 bin 999 TL'ye ön sipariş verilebiliyor. ROG XBOX Ally X20, 15 Ekim itibarıyla raflarda satışa sunulacak.

ROG XBOX Ally X20 Neler Sunuyor?

Hem ROG XBOX Ally X20 hem de ROG XREAL R1 Edition 20 AR Oyuncu Gözlüğü bağımsız olarak satın alınabiliyor. ROG XBOX Ally X20, orijinal serinin başarısını kutlayan ve onu bir adım öteye taşıyan özel bir evrim niteliğinde. Cihazın yarı saydam siyah şasisi, deneyimli oyuncuların yakından hatırlayacağı retro tasarım diline zarif bir gönderme yapıyor.

Bu yarı saydam yapı, cihazın içindeki altın rengi detayları öne çıkarırken; yenilenen yüksek performanslı soğutma sistemine ve AMD’nin güçlü el konsolu işlemcisine doğrudan göz atma fırsatı veriyor. Republic of Gamers’ın 2006 yılındaki kuruluşunun 20. yıl dönümüne özel olarak üretilen bu sınırlı sürüm, her oyuncu koleksiyonunun gözdesi olmaya aday.

Evde ya da hareket halindeyken oyun deneyimini zenginleştiren ROG XREAL R1 Edition 20 AR Oyuncu Gözlüğü, Bose imzalı ses sistemi ve 4 metre mesafeden 171 inçlik devasa bir sanal ekran sunuyor. 240 Hz yenileme hızı, 0,01 ms tepki süresi ve %95 odaklanmış görüş alanını kapsayan 57° FOV değerine sahip mikro-OLED ekran, akıcı bir görsel şölen vadediyor.

Cihazın yerel 3DoF (Serbestlik Derecesi) takibi ekranın baş hareketlerini takip etmesini sağlarken, "Anchor Mode" (Sabitleme Modu) ise ekranı oyun esnasında sabit bir noktada konumlandırıyor.

Koleksiyoncular için hazırlanan ROG XBOX Ally X20 Paketi, zengin aksesuar içeriğiyle öne çıkıyor: