Galaxy S27 Serisi Şekilleniyor: Ultra İçin Farklı Bir Plan Var

Galaxy S27 Ultra için yeni CAD (telefonun tasarımını ve ölçülerini gösteren çizimler) görselleri ortaya çıktı. Görsellerde farklı boyutlarda iki telefon mevcut. Bu da hâliyle gözlerin bir kez daha Samsung'un Ultra modeline çevrilmesini sağladı. Tabii, küçük modelin farklı bir isimle de piyasaya sürülebileceği üzerinde duruluyor.

Galaxy S27 Ultra İki Boyutta mı Gelecek, Biri Farklı mı Olacak?

Sızdırılan görsellerde farklı boyutlara sahip iki model görülüyor. Ancak bunun tamamen Galaxy S27 Ultra'ya mı ait olduğu yoksa bir modelin farklı adla mı piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmış değil. Eğer iki cihaz da Ultra adı altında piyasaya sürülürse bu durum, Samsung'un ilk kez aynı modelde farklı boyut seçenekleri sunacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan bu küçük modelin Galaxy S27 Pro adıyla sunulabileceği de söyleniyor. Takdir edersiniz ki bu telefon, daha önceki sızıntılarda da ortaya çıkmıştı. Galaxy S27 serisinde Ultra ile standart modeller arasında konumlanacak bir Pro modeli zaten beklendiği için bu ihtimal de oldukça mantıklı.

Galaxy S27 Ultra'nın Tasarımında Ne Tür Değişiklikler Olacak?

Önceki sızıntılarda Galaxy S27 Ultra'nın kamera tasarımının değişeceği ileri sürülmüştü. Yeni modelde kameraların bulunduğu kısım daha yatay şekilde olacak. Ana kamera ile geniş açılı kamera ise bu bölümün üzerinde dikey olarak konumlanacak. 5x telefoto kamera, flaşla birlikte ayrı bir bölüme yerleştirilecek. Bu bölüm de köşeleri oval dikdörtgen yapıda olacak. Mevcut Galaxy S26 Ultra'da bulunan 3x telefoto kameranın ise yeni modelde kaldırılabileceği söyleniyor.

Galaxy S27 Serisi Hangi Modellerden Oluşacak?

Samsung eğer yeni seride standart Galaxy S27 ve S27+ modellerini korumaya devam ederse toplamda üç telefon göreceğiz. Eğer son sızıntıların da işaret ettiği üzere bunların arasına S27 Pro da eklenirse sayı dörde çıkacak. Muhtemelen bu model de standart modeller ile Ultra modeli arasında bir köprü görevi görecek. Standart modellerden daha güçlü, Ultra modelindense bazı yönlerden (kamera, ekran, batarya vb.) bir adım daha geride olacak.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy S27 serisinin 2027 yılının Ocak ya da Şubat ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. S27, S27+, S27 Ultra ve söylentilerdeki S27 Pro'nun da bu etkinliğin odak noktası olması muhtemel. Tanıtımın ardından ön sipariş sürecinin başlaması ve kısa bir sürenin ardından da ilgili modellerin kullanıcılara ulaştırılmaya başlanması olası.

Editörün Yorumu

Bana soracak olursanız Samsung'un Galaxy S27 Pro'yu piyasaya sürmesi, iki farklı boyutta Ultra modeli sunmasından daha mantıklı. Daha önce S27 Pro ile ilgili ortaya çıkan birçok detay var. Öte yandan Samsung'un seriye dördüncü bir telefon ekleyeceğine dair iddialar da yeni sayılmaz. Fakat iki faklı Ultra ihtimalini de tamamen göz ardı etmemek gerek.

Belki Samsung gerçekten de bunun üzerinde çalışıyordur. Şayet böyle bir planı hayata geçirirse fiyat konusunda küçük model daha avantajlı olabilir. Eğer donanım yönünden de çok fazla fark olmazsa küçük modelin satışları büyük olana göre daha fazla olabilir.