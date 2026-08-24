Neredeyse Bedava Sayılır: Xiaomi'nin 120Hz Ekranlı Telefonu Türkiye'de

Redmi A7 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Mevcut piyasa koşullarına göre aşırı ucuz olan bu telefon, 120Hz yenileme hızı, yüksek batarya kapasitesi ve dahasına sahip. Marka, bu telefonla daha çok sosyal medyada gezinme, mesajlaşma, video seyretme ve internette gezinme gibi işlere odaklanan kişileri hedefliyor.

Redmi A7 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Redmi A7 Pro'nun Türkiye fiyatı 11 bin 999 TL olarak açıklandı. Şu anda çeşitli çevrim içi mağazalardan satın almanın mümkün olduğu telefon, mavi, siyah ve yeşil olmak üzere toplamda üç renk seçeneği ile sunuluyor. Hangisinin tercih edildiğinin bir önemi bulunmuyor, hepsinde fiyat aynı seviyede kalıyor.

Redmi A7 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel İşlemci: Unisoc T7250 (12 nm)

Unisoc T7250 (12 nm) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka kamera: 13 MP (f/2.2)

13 MP (f/2.2) Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

6000 mAh Şarj Desteği: 15W

15W Ek özellikler: microSD, 3,5 mm kulaklık girişi, yan parmak izi okuyucu

Redmi A7 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Redmi A7 Pro'da 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.9 inçlik IPS LCD ekran mevcut. Bu ekran teknolojisi günlük kullanım için yeterli görüntü sağlasa da OLED ekranların sunduğu derin siyahları veremiyor. Filmlerin en karanlık sahnelerinde bu farkı doğrudan görebilirsiniz. Tabii, bu herkes için çok büyük sorun değil. Çoğu kişi, film ya da dizileri telefon yerine büyük ekrandan izlemeyi tercih eder.

Çözünürlüğün ekran boyutuna göre biraz düşük kaldığını da belirtmekte fayda var. Bu arada bilmeyenler için 120Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 120 kez yenilendiği anlamına geliyor. Standart 60Hz ekranlara kıyasla kaydırma hareketleri ve animasyonlar daha akıcı hissettirecektir. Menü geçişlerinde bile iki yenileme hızı arasındaki farkı göreceksinizdir.

Redmi A7 Pro'da Hangi İşlemci Var?

Telefonda Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Daha önce Lava Bold N2 Pro gibi modellerde gördüğümüz bu işlemci, daha çok mesajlaşma, sosyal medya, video izleme gibi kullanımlara yönelik. Çok ileri düzey oyunlarda beklendiği gibi ideal performans sağlamıyor. Daha çok Candy Crush Saga gibi basit oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Redmi A7 Pro'nun 4 GB RAM'i Yeterli mi?

Aynı anda çalışan uygulamaların geçici verilerini tutan RAM ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Bu telefonda ise 4 GB RAM mevcut. Temel kullanım için yeterli. Örneğin aynı anda X'te (eski adıyla Twitter) gündemde ne var ne yok diye bakarken bir yandan da web tarayıcısında sevdiğiniz bir kişinin blog yazısını okuyorsanız yeterli olabilir ama bunlara ek olarak bir de yoğun güç tüketen uygulamalar açtığınızda bazılarının kapanması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Redmi A7 Pro'nun Kamerası Nasıl Bir Deneyim Sunuyor?

Cihazın ana kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyaframa sahip. Elbette ki çözünürlük tek başına fotoğraf kalitesini belirleyen unsur değil ama bu özelliklere bakacak olursak üst düzey fotoğraflar beklemenin hayal kırıklığı olacağını söyleyebiliriz. En iyi sonucu iyi aydınlatma koşulları altında verecektir. Elinizdeyse sosyal medyada paylaşmaya uygun sonuçlar olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi A7 Pro'nun bana göre pek çok avantajı var. Büyük ekran, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve dahasına sahip. Tabii, işlemci konusunda çok da iddialı sayılmaz. Video seyreden, sosyal medyada gezinen, WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden mesajlaşan ve bunları yaparken şarjın çabuk gitmesini istemeyenler için ideal seçenek. Ama amacınız Genshin Impact gibi oyunları bile akıcı şekilde oynamak ise ne yazık ki beklentinizi karşılamayacaktır.