Balık Tuttuğumuz Eğlenceli Oyun Steam'de Yoğun İlgi Görüyor

Kim oyunlar vardır sessiz sedasız çıkar, ama duruma göre kısa bir süre sonra veya Among Us gibi birkaç yıl sonra potansiyeli fark edilir ve oyuncuların yoğun ilgisine maruz kalır. Bu haberimize konu olan How to Fish ise bunların ilkine giriyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü oyuncular ile buluşan oyun, Dazed Games tarafından hem geliştiriliyor ve hem de yayınlanıyor. Tercihen tek başınıza veya çevrimiçi olarak eşli oynayabiliyorsunuz.

How to Fish Kısa Sürede Yoğun Bir İlgi Görmeyi Başardı

7.317 eş zamanlı oyuncu ile başlangıç yapan How to Fish, iki gün içerisinde 142.261 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştıktan sonra, dün itibarıyla da bunu 268.101 seviyesine taşımayı başardı. Kısa sürede böylesi bir sıçrayışın yaşanması, oyunun ne denli kısa sürede popüler hale geldiğini göstergesi oldu diyebiliriz. Steam sayfasında ise toplamda 13.432 inceleme yazılmış ve % 94 kadarının olumlu olması ile 'Çok Olumlu' olarak görünüyor.

Bilhassa arkadaşlarınız ile oynarken keyifli anlar yaşayabilecek iken, oynanışa göre balık tutabiliyor ve tuttuğunuz balıkları satabiliyor ve para kazanabiliyorsunuz. İşin ilginç yanı şu ki kullanabileceğiniz ekipman olta ile sınırlı değil. Bıçak ve keskin nişancı tüfeği de iyi iş görüyor diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi son dönemde oyuncuların arkadaşları ile oynayabildikleri oyunlara daha fazla ilgi gösterdiği bilinen bir gerçek diyebiliriz. MECCHA CHAMELEON bunun bir önceki örneği iken, How to Fish ise şimdilik son örneği oldu diyebiliriz. Bu alanda Among Us ve Lethan Company de diğer popüler örnekler oluyor. Bu saydığımız isimler, büyük bütçeli yapımlar değiller ama arkadaş ortamında azami ölçüde keyif vermeleri ile oyuncuların hayli ilgi odağı oluyor. Bu da bizlere, bir oyunun ilgi çekici olabilmesi için mutlaka üst düzey görselliğe ihtiyacının olmadığını net bir şekilde gösteriyor.

2026 yılı bağımsız oyunlar bağımsız oyunlar açısından son derece hareketli ve iyi bir yıl oluyor. Yukarıda saydığımız isimlerin yanı sıra Mewgenics ve Slay the Spire 2 oyununu da sayabiliriz. Elbette yılın sonuna kadar çıkması beklenen daha başka bağımsız oyunlar da var ve bu da ister istemez bizleri bir hayli heyecanlandırıyor.

Editörün Yorumu

Eşli oynanışı destekleyen oyunların başarılı olmasının temelinde, COVID-19 salgınının etkisinin olduğu düşüncesindeyim. Evlere kapanıp da dışarıda sosyalleşmenin sıfıra indiği bir dönemde, arkadaşlarımız ile sosyal medya dışında da iletişim kurmanın çözümlerinden birisi de çevrimiçinde birlikte oynayabileceğimiz oyunlar olmuştu. Mesela Among Us bu vesile ile yoğun ilgi görmüştü. Bu durumun farkına varan diğer geliştiriciler de benzer oynanış desteği sunan alternatif oyunlar için kolları sıvamışlardı.

Eşli oynanış sunan oyunların yaşattığı eğlence halen etkisini sürdürürken de günümüzde pek çok farklı alternatif görebiliyoruz. How to Fish oyununun da bu amaca olması gerektiği şekilde hizmet eden bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu ilk haftada elde edilen başarının seyri nasıl olacak? Umuyorum ki daha uzun seneler gündemde kalmayı başaracak.