240Hz Yenileme Hızına Sahip Monitör Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

Monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Q27G4ZRAD'yi tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hıız ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada portlar arsında HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm ses çıkışı mevcut.

AOC Q27G4ZRAD'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Ekran Tepki Süresi: 1 ms GtG / 0.3 ms MPRT

1 ms GtG / 0.3 ms MPRT Renk Gamı: %123.6 sRGB, %95.2 DCI-P3 ve %91.4 Adobe RGB

%123.6 sRGB, %95.2 DCI-P3 ve %91.4 Adobe RGB Portlar: İki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3.5 mm ses çıkışı

İki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3.5 mm ses çıkışı Hoparlör: 2W gücünde iki adet hoparlör

AOC Q27G4ZRAD'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan AOC Q27G4ZRAD, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Monitör 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Monitörde VRR özelliği mevcut.

VRR özelliği, monitörün yenileme hızını bilgisayardaki ekran kartının veya oyun konsolunun anlık olarak ürettiği FPS değeriyle eşitliyor. Böylece ekran yırtılması ve anlık takılma gibi bir sorun olmuyor. MPRT, bir pikselin ekranda ne kadar süre boyunca aktif kaldığını ölçüyor. 0.3 ms MPRT, gözün algıladığı hareket bulanıklığını minimum düzeye indiriyor. Bu sayede görüntünün son derece net ve keskin olması sağlanıyor.

GtG, bir pikselin bir gri tonundan farklı bir gri tonuna geçmesi için geçen süredir. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. 1 ms'nin düşük bir değer olduğunu belirtelim. Monitör yüzde 123.6 sRGB, yüzde 95.2 DCI-P3 ve yüzde 91.4 Adobe RGB renk gamını kapsıyor.

Geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu arada Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Bu ekran ayrıca Geniş görüş açısına sahip.

AOC Q27G4ZRAD'de Hangi Portlar Bulunuyor?

AOC Q27G4ZRAD'nin portları arasında iki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4'e kıyasla daha düşük bir bant genişliğine sahip ancak günlük kullanım ve oyunlar için fazlasıyla yeterli. Bu arada 2W gücünde iki adet hoparlör mevcut.

AOC Q27G4ZRAD Türkiye'de Satılacak mı?

AOC Q27G4ZRAD'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Q27G4ZRAD'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

AOC Q27G4ZRAD'nin Fiyatı Ne Kadar?

AOC Q27G4ZRAD için 312 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. AOC Q27G4ZRAD'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurulduğunda AOC Q27G4ZRAD'nin oldukça iddialı bir monitör olduğunu düşünüyorum. Counter Strike 2'yi seven biri olarak monitörün yüksek yenileme hızı dikkatimi çekti çünkü bu, online rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. VRR özelliğinin de oldukça önemli olduğunu belirteyim. Bu sayede oyunlarda ekran yırtılması ve anlık takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.