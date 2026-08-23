Samsung'dan 9 Yıllık Telefonlarına Sürpriz Güncelleme: Globalde Yayında!

Samsung, güncelleme desteğini uzun zaman önce kaybeden bazı akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınladı. Peki, Güney Koreli markanın kullanıma sunduğu bu sürpriz yama hangi modellere geldi? İşte merak edilen detaylar!

Samsung Hangi Eski Telefonları İçin Güncelleme Yayınladı?

Samsung, 2017’de piyasaya sürdüğü Galaxy S8, S8+ ve Note 8 için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Söz konusu modeller 2021’de yazılım desteğini kaybetmişti. Yani telefonlar yaklaşık beş yıldır güncelleme almıyordu. Bunu biraz daha açacak olursak yeni sürüm Galaxy S8 için G950FXXUCDZE7 ve Note 8 içinse N950FXXUGDZEA yapı numarasıyla geliyor. Öte yandan boyutu yaklaşık 420,37 MB seviyelerinde.

Bu güncelleme ilk başta ABD'de yayınlanmıştı. Şimdi ise globaldeki kullanıcılara sunuluyor.

Galaxy S8 ve Note 8 İçin Yayınlanan Güncelleme Neler Getiriyor?

Hepimizin tahmin edebileceği üzere bu bir güvenlik ya da Android güncellemesi değil. Markanın yıllar önce yazılım desteğini sonlandırdığı modeller için böyle bir güncelleme yayınlaması pek mantıklı görünmüyor. Şu an için güncellemeyle ilgili spesifik ayrıntılar paylaşılmasa da yeni sürümün cihazların çalışma biçimini iyileştirdiği ve daha kararlı bir deneyim sunduğu söyleniyor.

Güncelleme Desteğini Kaybeden Telefonlara Ne Oluyor?

Açıkçası bir akıllı telefonun veya tabletin güncelleme desteğini kaybetmesi yazılımsal açıdan üreticisinin güvencesi dışında kalması anlamına geliyor. Kısacası bu modeller artık Android sürüm güncellemeleri veya düzenli güvenlik yamaları almıyor. Galaxy S8 ve Note 8 örneğinde olduğu gibi zaman zaman sürpriz yamalar yayınlanabiliyor. Ancak cihazlar artık eskisi gibi düzenli yazılım desteği almıyor. Daha güvenli bir kullanım deneyimi için telefonunuzu daha güncel bir modelle değiştirmeniz daha mantıklı olabilir.

Editörün Yorumu

Samsung’un yazılım desteği sona ermiş modelleri için yeni bir güncelleme yayınlaması güzel bir gelişme. Bu durum, desteğini kaybetmiş olsalar bile bu tür cihazların tamamen göz ardı edilmediğini gösteriyor. Ancak yazıda da belirttiğim üzere, bu tür yamalar genellikle yeni bir özellik sunmuyor.