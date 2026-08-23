144Hz Ekranlı ve 9.000 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! İşlemcisi Güçlü

Asus kısa bir süre önce Dimensity 8300 işlemci, 8 GB RAM ve 9.000 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklere sahip Pad T3201'i tanıttı. Peki markanın yeni tableti tam olarak neler sunuyor? İşte Asus Pad T3201 özellikleri ve fiyatı!

Asus Pad T3201 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 12,2 inç

Ekran tipi: OLED

Çözünürlük: 2800 x 1840 piksel

Tazeleme hızı: 144 Hz

Parlaklık: 2000 nit (maksimum)

Ekran oranı: 3:2

Kalınlık: 6,5 mm

Ağırlık: 530 gram

Gövde malzemesi: Metal, arka panel fiberglas

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 9000 mAh

Şarj: 45W

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 5 MP

Ses: 4 adet Dolby Atmos hoparlör

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Genişletilebilir depolama: microSD ile 1 TB’ya kadar

İşletim sistemi: Android 16

Asus Pad T3201 Ekran Özellikleri Neler?

Asus Pad T3201'in ekranı 12,2 inç boyutlarında ve 144Hz yenileme hızlarını destekliyor. Bunun dışında OLED teknolojisine sahip olduğunu ve 2800 x 1840 piksel çözünürlüğü desteklediğini belirtelim. Tabletin ekran özelliklerine bir göz attığımızda ortalamanın üzerinde olduğunu görebiliyoruz.

Asus Pad T3201 İşlemci Özellikleri Neler?

Üründe MediaTek Dimensity 8300 yonga seti kullanılıyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti, 5 nm veya daha eski teknolojilere kıyasla daha verimli çalışırken daha yüksek performans sunuyor. Oyun tarafında da ortalamanın üzerinde başarılı olan işlemci PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi yapımları herhangi bir sorun yaşamadan akıcı şekilde çalıştırabiliyor.

Asus Pad T3201 Kamera Özellikleri Neler?

Tabletlerde kamera özellikleri genellikle çok güçlü olmuyor. Bu durum ASUS Pad T3201 için de geçerli. Cihazda 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Bu nedenle ürünle yalnızca basit düzeyde fotoğraf çekebileceğinizi söyleyebiliriz.

Asus Pad T3201 Batarya Özellikleri Neler?

Asus Pad T3201'in en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de bataryası. Cihazda 9.000 mAh kapasiteli ve 45W hızında şarj olabilen bir pil kullanılıyor. Bu sayede gün içinde sık sık şarjınızın bitmesi veya şarj aletinizi aramanız konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.

Asus Pad T3201 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS Pad T3201’in fiyat etiketi 594 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla yaklaşık 28.537 TL’ye karşılık geliyor. Bununla birlikte ülkemizde ASUS markalı tabletler satıldığından yeni modelin de yakında Türkiye’de satışa sunulması mümkün görünüyor.

Editörün Yorumu

ASUS Pad T3201’in en çok dikkat çeken özelliklerinin ekranı ve bataryası olduğunu düşünüyorum. Açıkçası 144 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran ile 9.000 mAh kapasiteli batarya benim ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılar. Oyun oynamak ve dizi ya da film izlemek için bir cihaz arıyorsanız ASUS Pad T3201 sizin için uygun olabilir.