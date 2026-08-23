PlayStation 5'ler Karanlığa Gömülüyor! Blackout Kampanyası Başladı

Sony'nin kutulu oyunlardan vazgeçme planı, PlayStation kullanıcılarından yoğun tepki toplamaya devam ediyor. Fiziksel oyunların üretiminin 2028 yılında sona ermesine neden olacak bu karara tepki olarak oyuncular da PlayStation 5'leri kapatmaya başladı. Bugünden itibaren geçerli kampanya, Sony'nin dikkatini çekecek kadar uzun süre boyunca devam edecek.

PSBlackout Kampanyası Nedir?

Sosyal medyada #PSBlackout olarak yayılan kampanya, Sony'nin fiziksel oyunlardan uzaklaşma kararına karşı düzenlenen bir protesto. Kampanya kapsamında oyuncular 23 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında PlayStation ekosisteminden mümkün olduğunca uzak duracak.

Kampanyanın arkasındaki isimlerin katılımcılardan karşılamalarını beklediği bazı talepleri var:

Oyuncular, kampanya boyunca asla oyun oynamamalı.

PlayStation Network'e kesinlikle giriş yapılmamalı.

Sony'nin platformlarından alışveriş yapılmamalı.

Oyuncular Neden Kutulu Oyunların Kaldırılmasını İstemiyor?

Oyuncuların kutulu oyunların kaldırılmasını istememesi, fiziksel oyunların sahiplik hissinden kaynaklı. Oyunların fiziksel sürümünü satın alan kişiler, oyunu sonsuza kadar elinde tutabiliyor. Hatta aradan geçen birkaç yılın ardından değerlendiğinde onu ikinci el olarak satabiliyor, başka bir oyuncu ile oyun takası yapabiliyor ya da onu en yakın arkadaşına hediye edebiliyor.

Oyunların tamamen dijitalleşmesi sonucunda tüm bu avantajlar ortadan kalkacak. "Sahiplik" diye bir durum söz konusu olmayacak. Özellikle koleksiyoncular, bu karardan bir hayli etkilenecek. Elbette ki oyunların kendi fiziksel sürümlerini tasarlamanız mümkün ama bunlar hem işlevsiz olur hem de size gerçekten de bir koleksiyon yaptığınız hissini vermez. O yüzden oyun koleksiyonu yapanlar da Sony'ye epey tepki gösteriyor.

Sony Neden Kutulu Oyunlardan Vazgeçecek?

Oyunların fiziksel sürümünün piyasaya sürülmesinin önemli maliyetleri var. Disklerin basılmalı, kutular hazırlanmalı, ürünler depolanmalı, mağazalara gönderilmeli... Tüm bu süreç oldukça yüksek bir maliyet olarak şirkete geri dönüyor. Sony de bunlardan kurtulmak adına tamamen dijital satışlara yoğunlaşmayı amaçlıyor.

Bir Haftalık Boykot Sony'yi Gerçekten Kararından Döndürür mü?

Gerçekçi olmak gerekirse, bir haftalık boykotun Sony'yi gerçekten kararından döndürmesi muhtemel değil. En başta seçilen tarih büyük bir hata. 23-30 Ağustos tarih aralığı, Sony'nin PlayStation açısından büyük bir oyun lansmanı yaptığı dönemi kapsamıyor. Örneğin GTA 6 piyasaya sürüldüğü tarihte düzenlenseydi, oyunun en çok oynandığı platform PlayStation yerine Xbox olsaydı Sony kesinlikle bu durumdan endişelenmeye başlardı.

Editörün Yorumu

Açıkçası bu kadar kısa süre boyunca geçerli bir boykotun Sony'nin stratejisini değiştirmesine neden olabileceğini zannetmiyorum. Kaldı ki Sony gibi büyük şirketler, büyük dönüşüm kararlarını sadece sosyal medyadaki tepkilere bakarak almıyor. Satış verileri, tüketicilerin gerçek satın alma davranışları daha belirleyici oluyor.

Eğer kampanyaya kutulu oyun almayan ancak bu kampanyayı destekleyen dijitalciler de katılırsa belki biraz etkisi olabilir. Ama daha önce de değindiğimiz gibi, seçilen tarih büyük bir eksi. Daha önemli bir dönemde yapılsa ve kampanya başarıya ulaşsaydı Sony gerçekten de kararını sorgulamaya başlayabilirdi.