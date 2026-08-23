GTA 6'da Bir Günün Kaç Dakika Sürdüğü Ortaya Çıktı! GTA 5'ten Çok Uzun

GTA 6'dan sızdırılan yeni bir video, oyundaki gece-gündüz döngüsü ile ilgili yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Bu ayrıntıya göre oyunda geçen bir günlük süre, Rockstar Games'in hem Grand Theft Auto V hem Red Dead Redemption 2 oyunlarından kat kat fazla sürecek. Bu da onu gerçek hayata daha yakın hâle getirecek.

GTA 6'da Bir Günün Tamamlanması Kaç Dakika Sürecek?

GTA 6'dan sızdırılan yeni bir videoya göre Grand Theft Auto VI'daki 24 saatlik süre, gerçek hayatta 144 dakikaya denk gelecek. Yani 2 saat 24 dakikalık bir gece-gündüz döngüsü bulunacak. Kıyaslama yapmak gerekirse Grand Theft Auto V'te (GTA 5) aynı döngü, gerçekte 48 dakikalık bir süreye denk geliyordu. Bu, 1 saat bile yapmıyordu.

GTA 6'ya baktığımızda GTA 5'ten yaklaşık üç kat daha fazla bir gece-gündüz döngüsü olacağını görüyoruz. Bu fark, ilk bakışta küçük bir değişiklik gibi görünse de oynanışı doğrudan etkileyeceği aşikâr. Özellikle Vice City'nin neon kaplı o şehrini daha uzun bir süre boyunca deneyimlememizi sağlayacak.

GTA 6'da 144 Dakikalık Gece-Gündüz Döngüsünün Dezavantajı Olur mu?

Grand Theft Auto VI'daki 2 saat 24 dakika yani 144 dakikalık gece-gündüz döngüsünün artıları çok. Sadece gündüzleri dikkat çekecek detayları daha iyi keşfedebilir, geceleri neon ışıklarının tadını çıkarabilirsiniz. Öte yandan bazı görevler için de belirli bir zamanı bekleme şartı koşulabilir. Eğer doğrudan zaman atlama seçeneği sunulmazsa sizin açınızdan dezavantaj oluşturabilir. Bunun haricinde pek bir eksisi olduğu söylenemez.

Red Dead Redemption 2'nin Gece-Gündüz Döngüsü Ne Kadar Sürüyor?

Red Dead Redemption 2'de 24 saatlik gece-gündüz döngüsü, gerçek hayatta 48 dakikaya denk geliyor. Oyundaki 1 saatlik sürenin gerçek hayattaki karşılığı yaklaşık olarak 2 dakika. GTA 6 için ortaya çıkan 144 dakikalık süre doğruysa Rockstar Games yeni oyununda zaman akışını önemli ölçüde yavaşlatacak gibi görünüyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak. Oyun, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için satışa sunulacak. PC sürümü içinse şimdilik açıklanmış bir çıkış tarihi yok ama daha önce oyunun Şubat 2027 tarihinde piyasaya sürüleceği iddia etmişti. Bu arada 27 Ağustos 2026 tarihinde oyuna dair ilk detaylı bakış videosu Netflix üzerinden yayınlanacak. Bazı iddialara göre en az 30 dakika sürecek. Bazı iddialar da bunun üç bölümden oluşacağına ve toplam uzunluğunun 1 saati aşacağına işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Grand Theft Auto VI'nın 144 dakikalık gece-gündüz döngüsünün zaman akışını ciddi ölçüde yavaşlatacağı aşikâr. Ama bana göre daha da önemli olan, bunun oynanışa nasıl bir etkisi olacağı. Eğer görevler üzerinde ciddi bir etkisi olursa ve Cyberpunk 2077'deki gibi zaman atlama gibi seçenek sunulmazsa oyuncuların fazla gerçekçilikten dolayı sıkılabileceğini düşünüyorum.