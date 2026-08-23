Samsung, İki Popüler Telefonuna Zam Yaptı! Kararınızı Etkileyebilir

Samsung, Galaxy A serisinin Türkiye'de satışa sunulmasından bu yana çok fazla zaman geçmeyen iki modelinin Türkiye fiyatında değişikliğe gitti. Şirket, Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G için daha önce açıkladığı fiyatları artırdı. Zam oranları çift haneli olmasa da satın alma kararı üzerinde doğrudan etkisi olacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Güncel Fiyatları Ne Kadar?

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı Galaxy A57 5G 8 GB / 128 GB 30.499 TL 32.499 TL %6,56 Galaxy A57 5G 8 GB / 256 GB 34.499 TL 36.499 TL %5,80 Galaxy A37 5G 8 GB / 256 GB 27.499 TL 29.499 TL %7,27

Yeni zamla birlikte Samsung'un Galaxy A57 5G modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan sürümü 30 bin 499 TL'den 32 bin 499 TL'ye yükselirken 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonun fiyatı ise 36 bin 499 TL oldu. Galaxy A37 5G'nin 8 GB RAM Ve 256 GB depolama alanı sunan sürümü ise artık 27 bin 499 TL'ye değil, 29 bin 499 TL'ye satılıyor.

Samsung aslında her biri için farklı artışlar yapmadı. Hepsine uygulanan zam miktarı 2 bin TL oldu. Yine de zam oranında değişiklikler görüyoruz. Bunun sebebi de her modelin başlangıç fiyatının farklı olması. Yani Galaxy A37 5G'nin başlangıç sürümü ile Galaxy A57 5G'ninki bir değil. O yüzden zam oranları değişiklik gösteriyor.

Samsung En Büyük Zam Oranı Hangi Modelde Görüldü?

Galaxy A37 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 27 bin 499 TL'den 29 bin 499 TL'ye yükseldi. Cihazdaki fiyat artışı 2 bin TL olurken zam oranı yüzde 7,27'ye ulaştı. Cihazın artık resmî fiyat etiketi 32 bin 499 TL. Diğer modeller için uygulanan zam oranları ile kıyasladığımızda en büyük zammın Galaxy A37 5G için uygulandığını görüyoruz.

Samsung'un En Düşük Zam Oranı Hangi Modelde?

Samsung, son zammında en düşük fiyat artışını Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümünde yaptı. Bu model sadece yüzde 5,79 oranında zam gördü ve telefonun fiyatı 32 bin 499 TL'ye yükseldi. Buna karşılık 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen sürümün fiyatında yüzde 6,55'lik oranda artışa gidildi.

Samsung Galaxy A57 5G ve A37 5G Hâlâ Alınır mı?

Galaxy A57 5G hâlâ alınabilir fakat 32 bin 499 TL'lik başlangıç fiyatına sahip olduğu için artık sadece "fiyatı zaten çok uygun, olmazsa ileride değişirim" mantığıyla hareket etmek pek doğru sayılmaz. Bu noktada artık telefonun işlemcisi, kamerası, ekranı, güncelleme desteği yönünden rakip modellerle daha kapsamlı şekilde kıyaslanması gerekiyor.

Galaxy A37 5G'nin fiyatı da hâlâ son derece uygun. A57 5G ile arasında 3 bin TL'lik fark bulunuyor. Eğer amacınız mümkün olduğunca bütçe dostu bir seçeneğe yönelmek ise seçiminizi A37 5G'nin başlangıç sürümünden yana yapabilirsiniz. 256 GB'lık depolama alanı sayesinde diğer modelin başlangıç sürümüne kıyasla daha çok dosya, uygulama ve oyun barındırmanızı sağlayacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy A37 ve A57 5G için uyguladığı 2 bin TL'lik zam kulağa çok büyük gelmeyebilir ama donanım maliyetlerindeki artışın artık bütçe dostu seçeneklere bile yansımaya başlaması, tüketicilerin ileride bütçe dostu seçeneklere ulaşmasını zorlaştırabileceğini gösteriyor. Sanıyorum ki karar vermeden önce alternatif modellerle daha çok kıyaslama yapmak gerekecek.