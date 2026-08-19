Samsung'un Amiral Gemisi Tableti Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung, amiral gemisi Galaxy Tab S12 serisi için artık geri sayıma geçti. Tabletlerle ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı. Bu sayede neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son olarak serinin güçlü modellerinden Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımı sızdırıldı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Tab S12 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar kısa süre önce Galaxy Tab S12 Ultra’nın tasarımını paylaştı. Buna göre markanın yeni tableti selefindeki gibi S Pen desteğine sahip olacak. Zira paylaşılan görselde de bunu görebiliyoruz. Ayrıca tabletin ince çerçevelere ve damla çentik tasarımına sahip bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Arka tarafta ise dikey olarak konumlandırılmış çift kamera modülü bizleri karşılayacak.

Genel olarak baktığımızda Galaxy Tab S12 Ultra’nın bir önceki nesle oldukça benzeyeceğini görüyoruz. Özellikle daha önce ortaya çıkan ve tabletin delikli bir ekranla geleceğini öne süren iddiaların da bu son gelişmeyle birlikte geçerliliğini yitirdiğini söyleyebiliriz.

Galaxy Tab S12 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un şu anda Galaxy Tab S12 Ultra'nın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama yok. Ancak şirketin tabletlerini genellikle eylül ayında tanıttığını biliyoruz. Galaxy Tab S11 ailesi de geçen yılın eylül ayında satışa sunulmuştu. Buradan yola çıkarak Galaxy Tab S12 Ultra'nın da bu yılın eylül ayında kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtelim.

Galaxy Tab S12 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Tab S11 Ultra şu anda bazı e-ticaret platformlarında 51.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy Tab S12 Ultra daha güçlü özelliklere sahip olacak. Bu nedenle fiyatının 55.000 TL'den başlaması bizleri şaşırtmaz. Tabii yine de markanın açıklamasının beklemek daha sağlıklı olacaktır. Zira markanın yeni tableti bu konuştuğumuzdan daha farklı bir fiyatla da satışa çıkabilir.

Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Galaxy Tab S12 Ultra Ekran Boyutu 14.6 inç Ekran Özelliği Dynamic AMOLED 2X (120Hz) Ön Tasarım Çentikli (Notch) İşlemci MediaTek Dimensity 9500 Batarya Kapasitesi 11.600 mAh Renk Seçenekleri Gri, Gümüş Kutu İçeriği S Pen Yazılım Desteği 7 yıl Android ve güvenlik

Editörün Yorumu

Galaxy Tab S12 Ultra’nın tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Belki ön panelde daha farklı bir tasarım benimsenebilirdi. Örneğin geçmişteki iddialarda yer alan delikli ekran yeni modelde kullanılabilirdi. Bunun dışında tasarımla ilgili çok fazla bir şikayetim yok. Ürünün özellikleri ise amiral gemisi seviyesinde olacak. Yani performans konusunda kesinlikle üzülmeyeceksiniz.