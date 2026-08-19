Saatlerce Uçak Uçurduğunuz Eğlenceli Oyun İndirimde!

Simülasyon oyunlarını seven oyuncular için Steam’de dikkat çeken bir kampanya başladı. Oyuncular bu kampanya kapsamında popüler bir simülasyon oyununu bir süreliğine indirimli fiyatla satın alabilecek. Peki indirime giren bu oyunun adı ne ve kampanya ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar!

Microsoft Flight Simulator 2020 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Microsoft Flight Simulator 2020, Steam'de yüzde 65'lik bir indirime girdi. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketi 59,99 dolardan (2.875 TL) 20,99 dolara (1.006 TL) kadar geriledi. Söz konusu kampanyanın 1 Eylül'e kadar devam edeceğini de belirtelim. Kısacası önünüzde karar verebilmek için uzun bir süre olacak.

Microsoft Flight Simulator 2020 Xbox'te Ne Kadar?

Microsoft Flight Simulator 2020 Xbox’ta da indirimde. Ancak bu platformdaki kampanya 1 Eylül’e kadar sürmüyor. 25 Ağustos’ta sona eriyor. Bu doğrultuda yapımı Xbox’ta 1.000 TL yerine 350 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa bu ücreti ödemenize gerek kalmadan oyuna ücretsiz şekilde erişebilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator 2020 Nasıl Bir Oyun?

Microsoft Flight Simulator 2020, 2020'de çıkış yapan ve tüm dünyayı birebir ölçekte dijital ortama aktaran bir uçuş simülasyonu oyunu. The Game Awards 2020'de En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu ödülünü kazanan bu yapımda gerçek zamanlı hava durumu ve uydu verileri eşliğinde hafif uçaklardan dev yolcu jetlerine kadar pek çok farklı hava aracını kontrol ediyoruz. Havacılığa veya simülasyon türüne ilgi duyuyorsanız oyuna bir şans verebilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator 2020 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Gereksinimler

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek (RAM): 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB boş alan

VR desteği: SteamVR, Oculus PC veya OpenXR (klavye ve fare zorunlu)

Önerilen Gereksinimler

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB boş alan

Editörün Yorumu

Microsoft Flight Simulator 2020, simülasyon oyunu denince akla ilk gelen yapımlardan birisi diyebilirim. Her ne kadar Microsoft Flight Simulator 2024 gibi daha yeni bir yapım olsa da halen daha geniş kitleler tarafından oynanıyor. Eğer türe ilginiz varsa hazır indirimdeyken bir göz atabilirsiniz.