Efsane Oyunun 20 Dakikalık Oynanışı ile Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Phantom Blade Zero, bu yılın merakla beklenen oyunları arasında yer alıyor. 29 Ekim 2026 tarihinde PC ve PlayStation 5 için çıkması beklenen oyun için yakın bir zaman önce özel bir State of Play yayını gerçekleştirildi. Yirmi dakika kadar süren yayın ile Phantom Blade Zero hakkında daha fazla detay öğrenme fırsatımız oldu.

Aksiyon-rol yapma oyunu türüne girecek Phantom Blade Zero, geleneksel Wuxia efsaneleri ile beden modifikasyonları ve buhar gücüyle çalışan makineler ile birleştiren Kung Fu Punk adında bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Phantom Blade Zero Bize Neler Sunacak?

Hikayeye göre Soul isimli bir karakterin rolüne bürüneceğiz. Kendisi The Order isimli örgütün en ürkütücü kılıç ustası olup, örgütün liderinin cinayeti ile suçlandığı bir tuzağa düşüyor. Sonrasında ise küçüklüğünden beri kardeş gibi büyüdüğü Zang ile düelloya giriyorlar. Her ne kadar düello sırasında ölse de gizemli bir şifacının yaralı kalbini değiştirmesi ile hayata geri dönüyor.

Ne var ki bunun tam anlamıyla bir geri dönüş olduğu söylenemez. Çünkü, altmış altı günlük bir ömrü var. Bu süreçte bir yandan suikastçılar ile mücadele edecek, bir yandan dünyanın sonunu getirecek komploları ortaya çıkartacak ve bir yandan da hayatımız pahasına var olan değerlerimizi korumaya çalışacağız.

Phantom Blade Zero Yeni Souls-Like Mı Olacak?

Geliştirici ekip tarafından bahsedilene bakılır ise Phantom Blade Zero, ne çizgisel bir aksiyon oyunu ne de tamamen açık dünya bir rol yapma oyunu olacak. Yolculuğumuz boyunca her bir köşesinde farklı detaylar ve yeni hikayeler ile karşılaşacağımız sekiz el çizimi mürekkep haritası bize rehberlik edecekmiş. Ne var ki haritaların oyuncuların ellerinden tutmayacağı, genel bir yön hissi ile oyuncuları keşfetmeye teşvik edecekleri söyleniyor.

Oyunun dövüş sisteminin, kullanabileceğimiz silahların ve yeteneklerin ve zorluk seviyelerinin ekranımıza getirildiği yayında, bir bölüm sonu düşmanı savaşına da yer veriliyor. Genel olarak kaliteli bir yayın olduğunu söyleyebiliriz. GamesCom 2026 fuarında da daha fazlasının paylaşılacağı müjdelenmiş. Gelişmeleri takipte olacağız.

Editörün Yorumu

Bence en dikkat çekici tarafı, klasik Souls-like çizgisinden sıyrılıp kendine özgü bir Kung Fu Punk atmosferi kurması. Elbette birtakım elementleri ödünç alacaktır, ama genel olarak erişilebilir oluşu ile beklentileri karşılayacağını düşünüyorum.

Özellikle altmış altı günlük ömür fikri hikâyeye güzel bir gerilim katıyor. Dövüş sistemi de oldukça iddialı görünüyor düşüncesindeyim. State of Play sonrasında beklentiyi daha da yükselten yapımlardan biri olduğunu söylemek mümkün diyebilirim.