PS Plus'tan 5 Oyun Kaldırılacak! Aralarında Çok Sevilen Yapımlar Var

PlayStation Plus kütüphanesi, her ay eklenen yeni oyunlarla birlikte daha çok çeşitliliğe sahip hâle geliyor. Ne var ki bununla birlikte bazı yapımlar da kütüphaneden kaldırılıyor. Sony tarafından yapılan son açıklamaya göre Eylül ayının ortasında kaldırılan yapımların arasına beş tane daha oyun eklenecek.

PS Plus'tan Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Sony tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar arasında Shadowrun: Hong Kong (Extended Edition), Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall (Director's Cut), Madden NFL 26 ve Persona 5 Tactica bulunuyor. Bu yapımların her biri, 15 Eylül 2026 tarihinde oyunculara veda edecek. Oyunları oynamaya devam etmek için onları satın almak gerekecek.

Madden NFL 26 Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 14 Ağustos 2025

14 Ağustos 2025 Geliştirici: Tiburon

Tiburon Yayıncı: Electronic Arts

Simülasyon oyunları arasında konumlanan Madden NFL 26, Amerikan futbolunu sevenlere hitap ediyor. NFL takımlarını yönetiyor, maçlara çıkıyor, hücum ve savunma oyunlarını seçerek karşılaşmalarda galip gelmeye çalışıyorsunuz. Hava koşullarının maçlar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunuyor. Top kontrolünden oyuncunun hareketine kadar her şey değişebiliyor. Bu açıdan epey gerçekçilik odaklı olduğu söylenebilir.

Persona 5 Tactica Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 17 Kasım 2023

17 Kasım 2023 Geliştirici: ATLUS

ATLUS Yayıncı: SEGA

Persona 5 Tactica, rol yapma türü ile içli dışlı olan hemen hemen herkesin bildiği Persona 5 evreninde geçiyor. Oyunda Phantom Thieves adı verilen bir ekibe katılıyor, gizemli bir olayın peşinden gidiyorsunuz. Çıktığını macerada Erina adlı birisiyle tanışıyor, onun yardımıyla içine sürüklendiğiniz dünyadan kurtulma mücadelesi veriyorsunuz.

Shadowrun Returns Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 25 Temmuz 2013

25 Temmuz 2013 Geliştirici: Harebrained Schemes

Harebrained Schemes Yayıncı: Paradox Interactive

Shadowrun Returns, 2054 yılında geçiyor. İnsanların yanı sıra elfler, troller ve cüceler yaşıyor. Oyunda belirli bir ücret karşılığında en tehlikeli görevi bile yapabilecek ekipten sorumlusunuz. Oyunda gizemli bir olayın izini sürmeye başlıyorsunuz. Bu çıktığınız yolculuk, sizi yoksul bölgelerden en güçlü insanlara kadar götürüyor. Yol boyunca farklı kişileri ekibinize katarak düşmanlara karşı daha etkili hâle geliyorsunuz.

Shadowrun: Hong Kong Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 20 Ağustos 2015

20 Ağustos 2015 Geliştirici: Harebrained Schemes

Harebrained Schemes Yayıncı: Paradox Interactive

Shadowrun: Hong Kong (Extended Edition), para karşılığında gizli ve tehlikeli görevleri yerine getiren bir ekibi yönetiyorsunuz. Distopik bir gelecekte geçen yapım, özellikle siberpunk türünü sevenlere hitap ediyor. Şehir oldukça gelişmiş bir görünüme sahip olsa da sınıf ayrımı had safhada. Ekip üyelerinizin kendine özgü yetenekleri mevcut. Bunları doğru kullanarak hedefinize ulaşmanız gerekiyor.

Shadowrun: Dragonfall Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 18 Eylül 2014

18 Eylül 2014 Geliştirici: Harebrained Schemes

Harebrained Schemes Yayıncı: Paradox Interactive

Rol yapma oyunları arasında konumlanan Shadowrun: Dragonfall (Director's Cut), siberpunk odaklı bir atmosfer sunuyor. Oyunda shadowrunner (paralı asker gibi düşünebilirsiniz) adı verilen bir grubun liderliğini üstleniyorsunuz. Sizden farklı yeteneklere ve karakterlere sahip ekip üyeleri ile tehlikeli görevleri yerine getirmeniz isteniyor.

PS Plus'tan Neden Bazı Oyunlar Kaldırılıyor?

PS Plus kütüphanesindeki bazı oyunların dönem dönem kaldırılmasının temel sebebi, düzenli olarak yeni oyunlar eklenmeye devam etmesini sağlamak. Kütüphaneye eklenen üçüncü taraf oyunlar, aslında kalıcı olarak eklenmiyor. Sadece belirli bir süre boyunca abonelere ücretsiz olarak sunuluyor. Anlaşma süresi sona erdikten sonra Sony de anlaşmayı yenileyip onları kütüphanede tutmak yerine yeni oyunlar için harcama yapıp içerik çeşitliliğini bol tutmayı tercih ediyor.

PS Plus'tan Kaldırılan Oyunlar İleride Tekrar Eklenecek mi?

PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılan bir oyun ileride tekrar eklenebiliyor. Ne var ki bunun bir garantisi bulunmuyor. Sony, oyunları sadece belirli bir süre boyunca geçerli anlaşmalar kapsamında kütüphanede ekliyor. Süre dolduktan sonra da yapımları kütüphaneden kaldırmaya başlıyor. Şirket, eğer oyun çok popüler ise kaldırıldıktan bir süre sonra tekrar anlaşma imzalayıp oyunları kütüphanesine ekleyebiliyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. O yüzden listede en az bir oyun da olsa herkesin sevdiği bir yapım olduğunu düşünüyorum. Örneğin ben kaldırılacak Shadowrun oyunlarını oldukça beğeniyorum. Benim gibi daha birçok oyuncu var. Bu yapımların kaldırılmasından çok olumsuz etkilenecekleri kanaatindeyim.