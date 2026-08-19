Samsung'dan Oyunları Akıcı Bir Şekilde Oynatabilecek Ucuz Telefon Geliyor!

Giriş segmenti genişletmek için çalışmalarına devam eden Samsung çok yakında Galaxy A07s isimli yeni modelini tanıtacak. Bugüne dek cihazla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyla değişti. Akıllı telefon tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı.

Galaxy A07s Hangi Platformda Göründü?

Galaxy A07s kısa süre önce SM-A077M model numarasıyla Google Play Console'da göründü. Bu gelişme akıllı telefonun tasarımının yanı sıra işlemci ve RAM özelliklerini ortaya koyuyor. Bu sayede cihazdan neler beklememiz gerektiğini büyük oranda öğrendik.

Galaxy A07s Tasarımı Nasıl Olacak?

Google Play Console verilerine göre Galaxy A07s, mevcut Galaxy A07’ye benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefonda dikey çift kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise giriş segment için yeterli kabul edilebilecek bir ekranın yer alacağını söyleyebiliriz.

Galaxy A07s İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek Helio G99 işlemcisinin kullanılacağını söyleyebiliriz. 6 nm mimariyle üretilen bu yonga seti 7 nm veya daha eski mimarilere sahip donanımlara kıyasla daha verimli ve yüksek performanslı çalışıyor. Redmi Note 14S gibi telefonlara da güç veren Helio G99 oyun performansıyla da üzmüyor. Örneğin yapılan testlere göre Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS’te, PUBG Mobile ise 40 FPS’te akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Bunun dışında 4 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim.

Galaxy A07s Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A07s’nin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Burada bir önceki nesil Galaxy A07’nin bu yılın ocak ayında tanıtıldığını biliyoruz. Ancak Galaxy A07s ara model olduğu için büyük ihtimalle ocak ayına kadar beklememiz gerekmeyecek. Cihazın bu ay içinde veya en geç eylül ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Galaxy A07s Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un ülkemizde Galaxy A07 4G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A17 5G gibi giriş-orta sınıf modelleri satıyor. Bu kapsamda Galaxy A07s'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de de satışa çıkmasını bekliyoruz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A07s Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A07 4G ülkemizde 9.599 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy A07s ise teknik özellikleri itibariyla daha gelişmiş olacağından yüksek ihtimalle 10.000 TL gibi bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir. Bunun bir tahmin olduğunu ve ürünün daha farklı bir fiyatla satışa çıkabileceğini de unutmayın.

Editörün Yorumu

10.000 TL bandında satışa sunulması beklenen bir telefondan böyle bir oyun performansı görmek bence oldukça sevindirici. Cihazın işlemci dışındaki özellikleriyle de kullanıcıları ne çok sevindireceğini ne de fazla üzeceğini düşünüyorum. Zaten fiyatı da kullanıcıların büyük beklentilere girmesini engelliyor diyebilirim.