Galaxy Watch 6 Kullanıcılarını Sevindiren Haber: Yeni Güncelleme Nihayet Geldi!

Galaxy S24 kullanıcıları bugün paylaşılan bir duyuruyla yaşadıkları kamera sorunlarından kurtulacaklarını öğrendi. Yazılımsal bir sorundan kaynaklı yaşanan kalitesiz görüntülerden tamamen kurtulan S24 kullanıcılarının yüzü gülüyor.

Ancak şimdi de son zamanlarda Samsung Galaxy Watch 6 kullanıcıları bir takım sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Mart 2024 güncellemesi alan akıllı saat kullanıcıları, hem dokunmatik ekran hem de pil ile alakalı sıkıntılar yaşamaya başladıklarını söylüyor.

Yeni Güncelleme ile Sorunlar Giderilecek

Samsung, bu şikayetlerin artmasıyla birlikte harekete geçti. Mart güncellemesi ile dokunmatik ekran ve pil sorunu yaşayan kullanıcılar, yeni gelecek olan güncelleme ile bu sorunlardan kurtulacak.

SamMobile'ın aktardığına göre gelecek olan yeni güncelleme, Samsung TV'lerin daha işlevsel olmasını sağlayacak ve egzersiz özelliklerini getirecek güncelleme sonrasında devreye giriyor.

İlk aşamada sadece Güney Kore'deki kullanıcılara sunulan güncellemenin, yakın zamanda diğer ülkelere de geleceği söylendi. Güncelleme notlarında "Kararlılık ve güvenirlirlik. Dokunmatik ekranın çalışması için stabilizasyon kodları uygulandı." açıklaması yer alıyor.

Yayınlanan güncellemenin Galaxy Watch 6 Classic modelini kullananlar için biraz farklılık göstereceği de bildirildi. Galaxy Watch 6 kullanıcıları, cihazdan Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi yapabilirler.

Henüz güncellemeyi görmeyen kişilerin bir süre daha beklemesi gerekecek.