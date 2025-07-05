Samsung'un Yeni Akıllı Saatleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

Samsung'un 9 Temmuz'da New York'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kaldı. Şirket, merakla beklenen lansman gecesinde yeni katlanabilir telefonlarının yanı sıra uzun süredir konuşulan akıllı saatlerini de tanıtacak. Teknoloji devi Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2 olmak üzere üç farklı model ile birlikte giyilebilir teknoloji dünyasına güçlü bir geri dönüşe imza atacak.

Yenia akıllı saatler ile ilgili son gelişme ise kısa bir süre önce gerçekleşti. Galaxy Watch 8 modelleri ile beraber Watch Ultra 2'nin özellikleri ve Avrupa fiyatı gün yüzüne çıktı. Gelin yeni cihazların teknik detaylarına ve fiatlandırılmasına hep birlikte göz atalım.

Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic Özellikleri

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy Watch 8, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle satışa sunulacak. Watch 8 Classic ise yalnızca 46 mm boyutlu bir versiyonla piyasaya sürülecek. Her iki modelin de Bluetooth ve Bluetooth + 4G olmak üzere iki farklı varyantı bulunacak.

Öte yandan yeni modeller belli başlı tasarımsal özellikler haricinde neredeyse aynı teknik özelliklere sahip olacak. Bilhassa Watch Classic 8'in daha büyük çerçeve boyutu ve döner çerçeveli yapısı ile ana modelden sıyrılacağı düşünülüyor.

Galaxy Watch 8'in öne çıkan teknik özellikleri

Ekran: 40 mm modelde 1,34 inç sAMOLED (438x438 piksel), 44 mm modelde 1,47 inç sAMOLED (480x480 piksel) ekran, 327 ppi piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık

40 mm modelde 1,34 inç sAMOLED (438x438 piksel), 44 mm modelde 1,47 inç sAMOLED (480x480 piksel) ekran, 327 ppi piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık Boyutlar ve Ağırlık: 40 mm (40,4 x 42,7 x 8,6 mm ve 30 gr); 44 mm (43,7 x 46 x 8,6 mm ve 34 gr)

40 mm (40,4 x 42,7 x 8,6 mm ve 30 gr); 44 mm (43,7 x 46 x 8,6 mm ve 34 gr) Batarya: 40 mm (325 mAh), 44 mm (435 mAh)

40 mm (325 mAh), 44 mm (435 mAh) İşlemci: 3nm Exynos W1000 5 çekirdekli yonga seti

3nm Exynos W1000 5 çekirdekli yonga seti RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Sensörler: İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Işık Sensörü, Jeomanyetik Sensör, PPG Sensörü (Foto-Pletismografik), EKG Sensörü (Kardiyak Elektrik), BIA Sensörü (Biyoelektrik Empedans Analizi)

İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Işık Sensörü, Jeomanyetik Sensör, PPG Sensörü (Foto-Pletismografik), EKG Sensörü (Kardiyak Elektrik), BIA Sensörü (Biyoelektrik Empedans Analizi) İşletim Sistemi: One UI 8.0 Watch

Galaxy Watch 8 Classic'in öne çıkan teknik özellikleri

Ekran: 1,34 inç sAMOLED (438x438 piksel) ekran, 327ppi ve 3000 nit tepe parlaklık

1,34 inç sAMOLED (438x438 piksel) ekran, 327ppi ve 3000 nit tepe parlaklık Boyutlar ve Ağırlık: 46 mm (46,7 x 46 x 10,6 mm ve 63,5 gr)

46 mm (46,7 x 46 x 10,6 mm ve 63,5 gr) Batarya: 445 mAh

445 mAh İşlemci: 3nm Exynos W1000 5 çekirdekli yonga seti

3nm Exynos W1000 5 çekirdekli yonga seti RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Sensörler: İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Işık Sensörü, Jeomanyetik Sensör, PPG Sensörü (Foto-Pletismografik), EKG Sensörü (Kardiyak Elektrik), BIA Sensörü (Biyoelektrik Empedans Analizi)

İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Işık Sensörü, Jeomanyetik Sensör, PPG Sensörü (Foto-Pletismografik), EKG Sensörü (Kardiyak Elektrik), BIA Sensörü (Biyoelektrik Empedans Analizi) İşletim Sistemi: One UI 8.0 Watch

Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic Avrupa Fiyatı

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Watch 8 serisi geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Watch 7 modellerine kıyasla 50-60 Euro bandında bir fiyat artışı ile piyasaya sürülecek. Bu doğrultuda yeni akıllı saatlerin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor.

Galaxy Watch 8 fiyatı

40 mm Bluetooth: 379,99 euro

40 mm Bluetooth + 4G: 429,99 euro

44 mm Bluetooth: 409,99 euro

44 mm Bluetooth + 4G: 459,99 euro

Galaxy Watch 8 Classic fiyatı

46 mm Bluetooth: 529,99 euro

46 mm Bluetooth + 4G: 579,99 euro

Galaxy Watch Ultra 2 Özellikleri

Aktarılanlara göre Galaxy Watch Ultra 2 modeli, tasarım açısından selefiyle oldukça benzer hatlara sahip olacak. Yeni saatin geçtiğimiz yıl piyasaya turuncu ve koyu gri seçeneklerinin yanı sıra, bu yıl mavi çerçeve ve bu çerçeve ile uyumlu olan Mavi Marine isimli kayış seçeneği ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Watch Ultra 2'nin öne çıkan teknik özellikleri

Ekran: 1,47 inç sAMOLED (480x480 piksel) ekran, 327ppi, 3000 nit tepe parlaklık

1,47 inç sAMOLED (480x480 piksel) ekran, 327ppi, 3000 nit tepe parlaklık Boyutlar ve Ağırlık: 47,4 x 47,1 x 12,1 mm; 60,5 gr

47,4 x 47,1 x 12,1 mm; 60,5 gr Batarya: 590 mAh

590 mAh İşlemci: 3nm Exynos W1000 5 çekirdekli yonga seti.

3nm Exynos W1000 5 çekirdekli yonga seti. RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 64 GB

64 GB Sensörler: İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Işık Sensörü, Jeomanyetik Sensör, PPG Sensörü (Foto-Pletismografik), EKG Sensörü (Kardiyak Elektrik), BIA Sensörü (Biyoelektrik Empedans Analizi)

İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Işık Sensörü, Jeomanyetik Sensör, PPG Sensörü (Foto-Pletismografik), EKG Sensörü (Kardiyak Elektrik), BIA Sensörü (Biyoelektrik Empedans Analizi) İşletim Sistemi: One UI 8.0 Watch

Galaxy Watch Ultra 2 Avrupa Fiyatı

Yeni Galaxy Watch Ultra 2 modelinin, Watch 8 serisinin aksine herhangi bir fiyat artışı olmadan selefi ile aynı satış etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda cihazın Avrupa fiyatı büyük ihtimalle 689 euro olacak.

Peki siz yeni Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...