Samsung'dan Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Geliyor: Galaxy Watch FE Yakında Tanıtılabilir!

Samsung dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri ancak şirket herkesin bildiği üzere yalnızca telefonlarıyla ön plana çıkmıyor. Telefonların yanı sıra akıllı saatler, kulaklıklar ve daha birçok teknolojik ürünün üretiminde yer alan şirketin merakla beklenen yeni akıllı saatiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Samsung akıllı saat sektöründe telefonlarda olduğu kadar başarılı. Saatlerinin çok satmasının bir nedeni de harika özelliklerle dolu olmaları. Şimdi de Samsung'un en yeni akıllı saati Galaxy Watch FE (Fan Edition) hakkında söylentiler dolaşıyor.

Gelen yeni raporlara göre Galaxy Watch FE'nin Galaxy Watch 4 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. İlk olarak ABD ve Kore dâhil olmak üzere küresel pazarlarda piyasaya sürülecek olan Galaxy Watch FE'nin model numaralarının SM-R866F, SM-R866U ve SM-R866N olduğu tespit edildi.

Galaxy Watch FE Özellikleriyle Galaxy Watch 4'e Benzeyecek

Model numaraları kontrol edildiğinde esasında Galaxy Watch FE'nin Galaxy Watch 4'ün model numarasına oldukça benzer olduğu ortaya çıktı, bu da yeni bir Watch 4 sürümünün de yakında gelebileceğini gösteriyor.

İlk iddialar Galaxy Watch FE'nin yuvarlak şekli ve döner çerçevesiyle Galaxy Watch 4'e çok benzeyeceği yönünde. Ayrıca akıllı saat büyük olasılıkla Google Wear OS işletim sistemi ile çalışacak.

Raporda belirtilen bir diğer nokta ise Galaxy Watch FE'nin tüm bu özellikleri daha düşük bir fiyata sunacak olması. Bildiğiniz üzere Samsung, Fan Edition yani FE serisi ürünlerinde daha iyi özellikleri çok daha düşük fiyata kullanıcılarıyla buluşturuyor ve Galaxy Watch FE de bu kervana katılacak ürünlerden bir yenisi olacak.

Peki sizin Galaxy Watch FE'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.