EA Sports Bu Konuda Hiçbir Şekilde Yanılmıyor! Üst Üste Doğru Tahminler Geldi

Bir FIFA Dünya Kupası daha geride kaldı. 11 Haziran 2026 tarihinde başlayan dünyanın en büyük futbol etkinliği, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Uzatmalarda Ferran Torres tarafından atılan gol ile rakibini yenmeyi başaran İspanyol milli takımı, bir kez daha dünyanın en büyüğü oldu. Bu, aynı zamanda EA Sports şirketinin simülasyonunun da bir kez daha doğru çıkışı anlamına geliyor.

EA Sports FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Tahmininde Yine Yanılmadı

Turnuvanın başlamasından birkaç gün önce EA Sports FC 26 ile bir simülasyon gerçekleştirilmişti. Bunun sonucunda ise 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonunun İspanya olacağı yönünde bir tahminde bulunulmuştu. Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, 2010 yılında İspanya, 2014 yılında Almanya, 2018 yılında Fransa ve 2022 yılında da Arjantin tahminleri nokta atış isabet etmişti. Hal böyle olunca, 2026 yılı tahmini de dikkat çekiyordu. Bunun da doğru çıkması ile üst üste beş tahminin de doğru çıktığı sonucuna ulaşıyoruz.

Bu tahminin doğru çıkması aslında bir bakıma ilginç diyebiliriz. Çünkü İspanya, turnuvanın favorisi olarak gösterilmemişti. Bunun yerine Arjantin, Fransa, 1966 yılından beri kupa kaldıramayan İngiltere daha çok ön plana çıkıyordu. Hal böyle olunca EA Sports FC 26 simülasyonu hem kafalarda soru işareti ve hem de şaşkınlık yarattı diyebiliriz.

Şimdi de Sıradan 2030 FIFA Dünya Kupası Var

Söz konusu simülasyon sırasında bilimsel modellerin işin içine dahil edilmediğini, maç içindeki tesadüfi olayların, sakatlıkların ve taktik değişikliklerinin doğal olarak hesaba katılmadığını belirtelim. Bu bağlamda da 2030 FIFA Dünya Kupası simülasyonunun bir kez daha ilgi odağı olacağını söyleyebiliriz. Bakalım 6 / 6 olacak mı? Bunu öğrenmek için, önümüzde epey uzun bir zaman var ne yazık ki.

Editörün Yorumu

Bence burada asıl dikkat çekici nokta, EA Sports şirketinin geleceği tahmin etmesinin aksine, uzun yıllardır benzer bir simülasyon yöntemi ile üst üste doğru sonuçlara ulaşmış olması. Elbette bu, oyunun turnuvayı öngörebildiği veya gerçek sonuçları hesapladığı anlamına gelmiyor. Futbolda sakatlıklar, hakemlerin verdiği hatalı kararlar, futbolcu performansları ve şans gibi simülasyonların tam olarak modelleyemeyeceği sayısız değişken bulunuyor.

Her şeye rağmen üst üste beş defa dünya kupası şampiyonunun doğru tahmin edilmiş olması, tesadüfün ötesinde bir merak uyandırıyor. Muhtemelen EA Sports, takım güç dengelerini, oyuncu reytinglerini ve yapay zekâ simülasyonlarını, turnuva öncesindeki genel güç dağılımını başarılı şekilde yansıtıyor. Ancak bunu kesin bir öngörü aracı olarak görmek yerine, istatistiksel olarak ilgi çekici ve eğlenceli bir gösterge olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.