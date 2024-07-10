Galaxy Watch Ultra Tanıtıldı! Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Watch Ultra'yı tanıttı. İşte Samsung Galaxy Watch Ultra, özellikleri ve fiyatı!
Samsung, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak yeni ürünlerle karşımıza çıkan şirket, bugün düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Watch 7 ve yeni Buds modelleriyle karşımıza çıktı. Ancak etkinliğe damgasını vuran ürün, bunlara ek olarak gösterdiği Galaxy Watch Ultra oldu.
Peki Apple Watch Ultra'nın en büyük rakibi olarak konumlandırabileceğimiz Samsung Galaxy Watch Ultra, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar!
Samsung Galaxy Watch Ultra Özellikleri
Samsung Galaxy Ultra özellikleri ve fiyatına geçmeden gelin birlikte tasarımına göz atalım. Eşsiz bir tasarıma sahip olan saat, ekranı saran yuvarlak köşelere ve yumuşatılmış kare bir tasarıma sahip. Grade 4 titanyumdan yapılmış dayanıklı kasa, saatin çizilmeye ve darbelere karşı daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor.
Ürün beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk ve onlarca farklı kordon seçeneğiyle geliyor. Böylelikle dilerseniz zaman içerisinde görünümde minimal değişiklikler yapabilirsiniz. Teknik özelliklere baktığımızda ise 3000 nit parlaklık sunan 47 mm OLED ekran görüyoruz. Böylelikle güneş ışığında bile kolayca kullanılıyor.
Samsung Galaxy Watch Ultra'nın diğer özellikleri ise şu şekilde:
- Kasa Boyutu: 47mm
- Ölçüler: 47,5 x 47,1 x 12,1 mm
- Ağırlık: 60,5 gram
- Malzeme: Titanyum
- Ekran: 1,5 inç, 480x480 AMOLED
- RAM: 2GB
- Depolama: 32GB
- Batarya: 590mAh, kablosuz şarj
- Su Geçirmezlik: 10ATM
- İşlemci: Exynos W1000 (Samsung'un ilk 3nm çipi)
- İşletim Sistemi: Wear OS 5
Samsung Galaxy Watch Ultra Türkiye Fiyatı
Samsung Galaxy Watch Ultra, Unpacked etkinliğinin ardından Türkiye'de 43.999,00 TL'den ön siparişe açıldı.