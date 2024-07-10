Galaxy Watch Ultra Tanıtıldı! Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak yeni ürünlerle karşımıza çıkan şirket, bugün düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Watch 7 ve yeni Buds modelleriyle karşımıza çıktı. Ancak etkinliğe damgasını vuran ürün, bunlara ek olarak gösterdiği Galaxy Watch Ultra oldu.

Peki Apple Watch Ultra'nın en büyük rakibi olarak konumlandırabileceğimiz Samsung Galaxy Watch Ultra, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar!

Samsung Galaxy Watch Ultra Özellikleri

Samsung Galaxy Ultra özellikleri ve fiyatına geçmeden gelin birlikte tasarımına göz atalım. Eşsiz bir tasarıma sahip olan saat, ekranı saran yuvarlak köşelere ve yumuşatılmış kare bir tasarıma sahip. Grade 4 titanyumdan yapılmış dayanıklı kasa, saatin çizilmeye ve darbelere karşı daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Ürün beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk ve onlarca farklı kordon seçeneğiyle geliyor. Böylelikle dilerseniz zaman içerisinde görünümde minimal değişiklikler yapabilirsiniz. Teknik özelliklere baktığımızda ise 3000 nit parlaklık sunan 47 mm OLED ekran görüyoruz. Böylelikle güneş ışığında bile kolayca kullanılıyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra'nın diğer özellikleri ise şu şekilde:

Kasa Boyutu: 47mm

47mm Ölçüler: 47,5 x 47,1 x 12,1 mm

47,5 x 47,1 x 12,1 mm Ağırlık: 60,5 gram

60,5 gram Malzeme: Titanyum

Titanyum Ekran: 1,5 inç, 480x480 AMOLED

1,5 inç, 480x480 AMOLED RAM: 2GB

2GB Depolama: 32GB

32GB Batarya: 590mAh, kablosuz şarj

590mAh, kablosuz şarj Su Geçirmezlik: 10ATM

10ATM İşlemci: Exynos W1000 (Samsung'un ilk 3nm çipi)

Exynos W1000 (Samsung'un ilk 3nm çipi) İşletim Sistemi: Wear OS 5

Samsung Galaxy Watch Ultra Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Watch Ultra, Unpacked etkinliğinin ardından Türkiye'de 43.999,00 TL'den ön siparişe açıldı.