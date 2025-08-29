Katlanabilir Samsung Telefona Yeni Özellik Geldi!

Samsung, yaklaşık iki hafta önce Galaxy Z Flip 6 için Android 16 tabanlı One UI 8 Beta güncellemesini yayınlamıştı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de, ikinci One UI 8 Beta sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Bu sürümle birlikte cihaza yeni bir özellik geldi.

Galaxy Z Flip 6 İçin One UI 8 Beta 2 Çıktı

F741NKSU2ZYHB yazılım sürüm numarasına ve 915 MB boyuta sahip olan güncelleme, Galaxy S25 serisiyle hayatımıza giren Now Brief özelliğini Samsung'un katlanabilir telefonuna getiriyor. Samsung bu özelliği "gün boyunca güncellenen belirli içeriklerin kısa kartlar halinde kişiselleştirilmiş bir özeti" olarak tanımlıyor.

Yani bu özelliği aktif hale getirdiğinizde hava durumu, takvim etkinlikleri, sağlık verileri, hatırlatmalar ve günün farklı saatlerine göre değişen içerikler tek ekranda görüntülenebiliyor. Böylece kullanıcı, gününü planlarken ihtiyaç duyabileceği bilgileri hızlıca görebiliyor.

One UI 8 Beta programına kayıtlıysanız ve güncellemeyi henüz almadıysanız, Galaxy Z Flip 6’nızda Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Beta güncellemeleri sorunlara ev sahipliği yapabildiği için normal kullanıcıların yüklemesini tavsiye etmiyoruz.

Test süreçleri başarıyla tamamlandığında yani beta süreci sona erdiğinde One UI 8 güncellemesi tüm kullanıcılara sunulacak.