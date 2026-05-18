Xiaomi'nin AMOLED Ekranlı ve Güçlü İşlemcili Telefonu İçin Geri Sayım: Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin orta-üst segmente hitap eden yeni akıllı telefonu 17T için geri sayım resmen başladı. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak tanıtım görselleri ortaya çıktı. Peki Xiaomi 17T kullanıcılara neler sunacak? İşte Xiaomi 17T hakkında tüm bilinenler!

Xiaomi 17T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,59 inç

Çözünürlük: 1.5K

Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12GB

Depolama: 256GB / 512GB

Arka Kamera 1: 50MP ana sensör

Arka Kamera 2: 50MP telefoto (5x optik zoom)

Arka Kamera 3: 12MP ultra geniş

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 6500mAh

Şarj: 67W kablolu

Xiaomi 17T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'de 6,59 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, geçen yılki Xiaomi 15T'de 6,83 inçlik 1280 x 2772 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir ekran kullanılmıştı.

Kullanıcılar akıllı telefonun 120Hz yenileme hızını desteklemesi sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebilecek. AMOLED ekranı ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri en gerçekçi tonlarda gösterecek.

Xiaomi 17T İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Üründe MediaTek'in Dimensity 8500 Ultra işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti halihazırda POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5 gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Öte yandan 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim. Bu da 5 nm tabanlı diğer işlemcilere kıyasla daha az ısındığı ve daha yüksek performans sunduğu anlamına geliyor.

Oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek bu yonga seti yapılan testlerde Genshin Impact’i 60 FPS ve Call of Duty: Mobile’ı ise 90 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani yüksek grafikli mobil oyunlar en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde deneyimlenebiliyor.

Xiaomi 17T Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Selefinde de aynı kameraların yer aldığını düşündüğümüzde muhtemelen kamera tarafında devasa yenilikler sunmayacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraflarınıza daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Xiaomi 17T Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Modelin bataryası 6.500 mAh kapasiteli olacak ve 67W hızlarını destekleyecek. Selefinde ise aynı hızlarda şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pil yer alıyordu. Yani yeni model kullanıcılara daha uzun kullanım süreleri sunacak diyebiliriz.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T geçen yılın eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak Xiaomi 17T için bu kadar uzun süreler beklemek zorunda kalmayacağız. Bu kapsamda akıllı telefonun 28 Mayıs'ta kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor. Bu etkinlikle birlikte cihazın özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz.

Bunun dışında Xiaomi 15T’nin Türkiye’de satıldığını göz önüne aldığımızda Xiaomi 17T’nin de çok yüksek ihtimalle tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 17T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T'nin fiyatının 870 dolar (39.715 TL) olacağı söyleniyor. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 80.000 TL'ye denk geliyor. Ancak Çinli marka ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguladığından muhtemelen bu fiyatın çok daha altına satılacağını söylemek mümkün. Buna ufak bir örnek verirsek Xiaomi 15T an itibariyle çeşitli e-ticaret platformlarında 33.270 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Editörün Yorumu

Daha önce Xiaomi 14T kullanma şansım oldu. Cihaz ekran, kamera ve işlemci performansında beklentilerimi karşılamıştı. Benzer şekilde Xiaomi 17T'nin de kullanıcıları tatmin edeceğini düşünüyorum. Özellikle oyun performansının en ufak bir sorun yaşatmayacağını düşünüyorum.