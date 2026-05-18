X'te Sınırsız Paylaşım Dönemi Kapanıyor! Her Şey Sınırlandırıldı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X için yeni günlük sınırlar getirildi. Genel kullanıcı kitlesi üzerinde büyük etkisi olacak bu sınırlamalar, direkt mesaj gönderme, gönder paylaşma, e-posta değiştirme, takip etme ve hatta toplam takip edilen kişi sayısını kapsıyor.

X'in Belirlediği Yeni Limitler Kimler İçin Geçerli?

X (eski adıyla Twitter) tarafından getirilen yeni sınırlamalar, tüm ücretsiz hesap sahibi olan kullanıcılar için geçerli tutuluyor. Ayrıca sınır aşımları her platform için geçerli. Yani tarayıcı sürümü için ayrı, mobil uygulama için ayrı hakkınız olmuyor. Hesap bazlı değerlendirme baz alınıyor. Kullanıcı eğer X'in Android sürümünde sınıra ulaşmışsa iOS veya web sürümünden kullanmaya devam etme hakkına sahip olmuyor.

X'in Yeni Limitleri Neler?

E-posta değiştirme: Saatte 4.

Saatte 4. Direkt mesaj gönderme: Günde 500 adet.

Günde 500 adet. Gönderi Paylaşma: Günde 2.400 adet.

Günde 2.400 adet. Takip etme: Günde 400 adet.

Günde 400 adet. Takip Edilen Kişi Sayısı: 5.000 hesap (Sınıra ulaşıldığında daha fazla takip etmek için takip edilen kişi ile takipçinin orantılı olması gerekir).

X artık günde 500 adet direkt mesaj göndermenize olanak tanıyor. Ayrıca günde 2.400 adede kadar gönderi paylaşabiliyorsunuz. Takip edebileceğiniz hesap sayısı günlük 400 ile sınırlanırken takip edilen kişi sayısı toplamda 5.000 hesapla sınırlandırılıyor. Tabii, sonuncusu 5.001. hesabı takip edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu sınır sadece ek şart getiriyor.

5.000 kişiyi takip ettikten sonra başka hesapları takip etmek için sizi takip eden kişi sayısını artırmanız gerekiyor. Örneğin sizi 6.000 kişi takip ediyorsa takip edilen ile takipçi arasında bir denge olduğu için X de size ek hesap takip etme hakkı verecek. Böylece 5.000 hesap takip etme sınırını aşabileceksiniz.

X Neden Yeni Sınırlamalar Getirdi?

X'te her gün milyonlarca insan çeşitli sosyal medya platformunu eriyor. Bu kadar çok kullanıcıya hizmet vermek ise platformun kapasitesini zorlayabiliyor. X, bu sınırlamaları getirerek aşırı yüklenilmesinin önüne geçmeyi planlıyor. Diğer yandan bu kısıtlamaların temel amacı, bot ve spam faaliyetlerinin önüne geçmek. Ortalama bir kullanıcı günde 2.400 adet gönderi paylaşmaz fakat hesap gerçek insan tarafından yönetilmiyorsa söz konusu sınır kolay şekilde aşılabilir. İşte X de ikinci kategoriye giren hesapları durdurmayı amaçlıyor.

Editörün Yorumu

Aslına bakacak olursanız bu yeni gelişme benim için pek şaşırtıcı olmadı. Bu tür sınırlamalara önceden aşinayız. Bilindiği üzere Elon Musk sonrasında X'te büyük değişiklik yapıldı ve hesabına giriş yapmayan kullanıcıların görebileceği gönderilere sınırlama getirildi. Hatta bir kullanıcının profiline hesapsız şekilde bakılırken paylaşımların rastgele şekilde sıralanması sağlandı. Tabii, bunlardan oturum açarak sınırlamadan kurtulmak mümkündü. Yeni kısıtlamalar, mevcut ücretsiz hesap sahiplerini de etkiliyor. O yüzden sosyal medya platformunda daha çok yankı uyandırmasını olası görüyorum.