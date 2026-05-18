9000 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 100W Hızlı Şarj ve 185Hz Ekranı Var

OnePlus'nun yeni amiral gemisi modeli Ace 7'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasiteis ve yüksek şarj hızına da sahip olacak.

OnePlus Ace 7'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78

6,78 Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

OnePlus Ace 7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Çok canlı renklere sahip olan OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 185Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 185 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Ace 6'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ace 7 gücünü sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu güçlü işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla birden hem daha yüksek performans ve hem daha yüksek verimlilik sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, OnePlus 15, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.OnePlus Ace 6'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OnePlus Ace 7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ace 7 ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Ace 6'da 7.800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 7'nin 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Ace 5, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Ace 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 6 için 2.599 yuan (17.395 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmiştii. Ace 7, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 2.700 yuan (18 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 36 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Ace 7'nin en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek.

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki farkı belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada cihazın çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.