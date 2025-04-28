Samsung Galaxy Z Fold 7, İncelikte Rekor Kırmaya Geliyor!

Katlanabilir telefon pazarında güçlü bir konuma sahip olan Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin beklentilerin altında kalmasının ardından bu yaz yeni katlanabilir cihazlarıyla büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. Şirketin yeni yıldızı olması beklenen Galaxy Z Fold 7 ise tasarımıyla rakiplerinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dönemde piyasaya sürülen birçok katlanabilir telefon özellikle incelik konusunda dikkat çekmişti. Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile bu alanda standartları daha da yukarı taşıyacak. İddialara göre yeni model, bugüne kadar üretilen en ince katlanabilir telefon olma unvanını eline geçirecek.

Galaxy Z Fold 7, 8,2 mm Kalınlıkla Dünyanın En İnce Katlanabilir Telefonu Olacak

Sektörel kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, bu yaz tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold7, katlandığında yalnızca 8,25 mm kalınlığında olacak. Bu da cihazı, kendi segmentinde dünyanın en ince katlanabilir telefonu yapacak. OPPO Find N5, 8,93 mm kalınlıkla şu anda bu unvanı elinde bulunduruyor.

Yeni modelin, önceki nesil Galaxy Z Fold 6'ya göre önemli bir incelme sunduğunu da belirtelim. Zira, Fold 6 modelinin katlandığındaki kalınlığı 12,2 mm seviyesindeydi. Bu da Z Fold 7’de %32’den fazla bir incelme yaşanacağı anlamına geliyor. Bu çerçevede Samsung'un son yıllardaki en büyük tasarım değişimlerinden birine imza atmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.

Dahası Galaxy S25 Ultra'nın bile 8,2 mm kalınlığa sahip olduğunu düşünürsek, yeni Z Fold 7, katlanabilir yapısına rağmen neredeyse modern bir akıllı telefonla eş değer incelikte olacak. Ancak her şeyin öncesinde iddiaların doğrulanması gerekiyor.

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