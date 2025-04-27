Samsung'dan Müjde: One UI 7 Tam Beş Modele Daha Geliyor!

Android 15 güncellemesi konusunda temposunu artıran Samsung, geç kaldığı One UI 7.0 dağıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz üzere, ilk olarak Galaxy S25 kullanıcılarına sunulan yeni arayüz, şimdi de beş farklı modele daha geldi.

7 Nisan'da kararlı One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başlayan şirket, kısa süre içinde geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi ile Z Fold 6 ve Flip 6 modellerini One UI 7'ye kavuşturmuştu. Güney Kore merkezli teknoloji devi, şimdiyse 2023 yılında piyasaya sürülen katlanabilir telefonları ve popüler tablet modelleri için yeni güncellemesini yayınladı.

One UI 7, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 Modellerine Geldi

Samsung tarafından paylaşılan güncelleme takvimine göre, One UI 7 güncellemesi için artık sırada Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri var. Bu iki katlanabilir telefona ek olarak Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra tablerleri için de dağıtıma başlandığı bildiriliyor. Bu beş modelin önümüzdeki günlerde One UI 7 arayüzüne kavuşacağı düşünülüyor.

Uzun süredir ertelenmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan One UI 7, sonunda kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir dizi yeni özellikle telefonlarımıza gelmeye başladı. Yeni güncelleme, hem arayüz hem de yapay zeka tarafında önemli geliştirmeler içeriyor.

One UI 7 ile birlikte daha akıcı animasyonlar, iki sayfaya bölünen yeni Hızlı Panel, tek elle kullanıma uygun şekilde yeniden tasarlanan kamera uygulaması ve güncellenmiş stok uygulama simgeleri kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Bunlara ek olarak; yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları, Galaxy AI destekli özellikler, büyük klasör desteği, yeni widget'lar, güncellenmiş pil simgesi, arka plan bulanıklığında yapılan iyileştirmeler ve hap şeklinde tasarlanan görev çubuğu gibi pek çok tasarım değişikliği de güncellemeyle birlikte sunulan yenilikler arasında.

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