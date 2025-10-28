Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Yüzleri Güldürecek: İşte İlk Bilgiler!

Samsung, Galaxy Z Fold 7'de elde ettiği ince ve hafif yapı ile birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı. Şu anda herkes önümüzdeki 3 - 4 ay içerisinde piyasaya sürülecek olan Galaxy S26 serisine odaklanmış olsa da, Galaxy Z Fold 8 sızıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Galaxy Z Fold 8 Daha Az Ekran Kıvrımına Sahip Olacak

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği katlanabilir amiral gemisi ile ilgili son sızıntılar ekran özellikleri ve batarya kapasitesine odaklanıyor. Sızıntıya göre Samsung bu modelinde menteşe için yeni bir “lazer delme metal plaka teknolojisi” kullanılacak.

Bu teknolojinin ekran kıvrımını azaltacağı söyleniyor. Aynı teknolojinin iPhone Fold’da da kullanılması bekleniyor. Ekran boyutu ve çözünürlüğü gibi teknik detaylarda değişiklik olup olmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.

Batarya tarafında ise cihazın 5000 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Hızlı bir karşılaştırma yapmak gerekirse: hali hazırda piyasada olan Galaxy Z Fold 7'de 4400 mAh batarya yer alıyor.

Galaxy Z Fold 7'de kullanıcıların en büyük eleştirilerinden birisi S Pen olmuştu. Galaxy Z Fold 8’in S Pen desteğini geri getireceği iddia ediliyor. Eğer herhangi bir aksaklık veya strateji değişikliği olmazsa Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleri Temmuz 2026'da resmi olarak tanıtılacak.