Galaxy S26, Apple N1 Hamlesine Cevap Verecek!

iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra gözler Samsung'a çevrildi. Samsung’un 2026'nın başında tanıtımını gerçekleştireceği yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.

Son günlerde ortaya çıkan bazı iddialar (Ocak ayı yerine Mart 2026’da tanıtılacağı) lansmanın gecikebileceğini dile getiriyordu. Yeni bir sızıntı ise cihazların Exynos bağlantı çipiyle gelebileceğini gösteriyor.

iPhone 17’ye Rakip Hamle! Galaxy S26, Yeni Exynos S6568 ile Gelecek

Bluetooth sertifikalı ürünler sitesinde Samsung’a ait yeni Exynos S6568 çipseti göründü. Bu çipset, Bluetooth 6.1 desteğine sahip bir Bluetooth ve Wi-Fi yardımcı çip olarak tanımlanıyor ve bir Exynos işlemci ile kullanılmak üzere tasarlanmış.

Şimdilik başka detay yok ancak Galaxy S26 serisinin S6568 yardımcı bağlantı çipini kullanması muhtemel görünüyor. Bu çipset, daha iyi kapsama alanı ve daha yüksek verimlilik sağlayabilir. Apple'da benzer bir hamle yaparak iPhone 17 serisinde kendi tasarımı olan N1 kablosuz ağ çipine yer verdi.

N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve Thread desteğini tek bir çip içerisinde sunuyor. N1'e ek olarak, iPhone 16E ile piyasaya sürülen C1'den iki kat hızlı yeni nesil C1X isimli 5G modemde iPhone 17 serisinde yer alıyor.

Galaxy S26 serisinin çoğu bölgede Exynos 2600 bazı pazarlarda ise Galaxy için optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geleceği konuşuluyor.