30 Yıllık Game Boy ile Bitcoin Madenciliği Yaptılar: İşte Sonuç

Game Boy ile Bitcoin madenciliği yapılır mı diye düşünmeyin, çünkü bu artık mümkün. 1989'da piyasaya sürülen ikonik Game Boy, Link kablosu ve Raspberry Pi Pico mikro bilgisayarla Bitcoin üretmeyi başardı. Aslında sadece kripto para birimini çalıştırdı desek daha doğru olacak.

Bitcoin madenciliği yapma isteğiniz ekran kartlarının stok eksikliği veya zayıf ekipmanlar nedeniyle yarım kaldıysa eski bir Game Boy size yardımcı olabilir. Bitcoin madenciliği için yalnızca bir Game Boy konsoluna (ve biraz değiştirilmiş bağlantı kablosuna), Raspberry Pi Pico'ya ve normal bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Proje, Bitcoin'in icat edilmesinden tam 20 yıl önce piyasaya sürülen Game Boy'a dayanıyor. Tabii ki eski konsolun biraz yardıma ihtiyacı var. Game Boy aslında internete bağlanamıyor ve blok zincirini depolayamıyor. Bu yüzden bilgisayara bağlanmak için Raspberry Pi Pico ve Link kablosu kullanıldı.

Bağlandıktan sonra Game Boy, madencilik programını çalıştırıyor ve hatta madencilik sırasında eğlenceli bir animasyon bile oynatabiliyor.

Game Boy ile Bitcoin madenciliği nasıl yapılır?

Game Boy'un günümüzün özel madencilik makinelerinden biraz daha yavaş olduğu göz önüne alındığında (saniyede 0,8 hash ile çalışıyor, en hızlı ASIC madencilerinin bazıları saniyede 100 terahash hızda), bir Bitcoin üretmek için astronomik sürelerin geçmesi gerekiyor. 0,8 hash ile Bitcoin üretmek için neredeyse katrilyon yıl harcamanız olası.

Game Boy ile Bitcoin üretmeye gerçekten değmediğini düşünebilirsiniz, ancak tüm projenin büyüleyici olduğunu söylemek mümkün. Çünkü video, eski donanımın kripto para madenciliği için nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Game Boy'un başarılı bir şekilde Bitcoin kazabileceğini de bu sayede görüyoruz.

Game Boy'da madencilik yapmak için hazırlanan kodun tamamı açık kaynak şekilde sunuluyor, kendiniz denemek isterseniz yukarıdaki videonun açıklama bölümünden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca kripto paraların kullanım alanı günden güne büyüyor. Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamasına göre Bitcoin ile Tesla satın almak artık mümkün. Bitcoin'i en çok benimseyen yöneticilerden biri olan Musk, ABD'de yaşayan vatandaşların Bitcoin'le Tesla alabileceğini söylüyor. Tesla, dünyanın en popüler kripto para birimini bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlayacağını dile getirdi.

Game Boy ile kripto para madenciliği yapmakla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ne derseniz belki de önümüzdeki yıllarda Game Boy'a dayanan bir kripto para görebiliriz.