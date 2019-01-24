Game of Thrones 8. Sezon Bölüm Süreleri Sızdırıldı!

2011 yılında başladığı macerasında televizyon tarihinin en kült dizilerinden bir tanesine dönüşen Game of Thrones, sekizinci sezonuyla hayranlarının karşısına son kez çıkacak. 6 bölümden oluşacak final sezonundaki bölümlerin süreleri belli oldu.

George R.R Martin’in kaleminden çıkan ve David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones, 14 Nisan’da yayınlanacak sekizinci ve final sezonu ile kalplerimizde derin burukluğa neden olacak.

Epik dizinin yapımcıları, en ufak bir sızıntıyı dahi engellemek için cansiperane bir çaba veriyor. 2015 ve 2016’daki sızıntılardan ders alan ekip, bu sefer işini şansa bırakmak istemiyor. Hatırlayacağınız üzere dizinin 7. sezonu daha resmi olarak yayınlanmadan Reddit’e düşmüştü bile.

Fakat tüm bu çabalara rağmen 6 bölüm sürecek olan final sezonundaki bölümlerin süreleri sızdırıldı. Fransa’nın en çok satan sinema dergisi Premiere, ilk iki bölümün 60 dakika, 3, 4, 5 ve 6. bölümlerin ise 80 dakika uzunluğunda olacağını iddia etti.

Précision utile : @OCSTV a expliqué oralement que les deux premiers épisodes de la saison finale de #GameOfThrones allaient durer 60 minutes, et les quatre suivants 80 mn d'après les dernières infos de HBO https://t.co/UIDwB7xtvU — Première (@PremiereFR) January 22, 2019

Hatırlayanlar olacaktır; daha önce yaptığımız haberlerde, final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Premiere dergisinin verdiği bölüm süreleri, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yeni sezondaki bölümleri, David Benioff & Dan Weiss, Michael Sapochnik, David Nutter yönetecek. Senaryoda ise Benioff, Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill’in imzaları bulunuyor.

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da yayınlanacak.