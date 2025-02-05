Game Pass'e 7 Oyun Veda Ediyor! EA Sports'un Popüler Oyunu da Var

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Game Pass abonelik sisteminin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, şubat ayında Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

Microsoft paylaştığı blog yazısı ile birlitke 15 Şubat 2025 tarihinde Game Pass'e veda edecek oyunları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu ay kütüphaneden yedi farklı oyun ayrılacak. Bunların arasında EA Sports UFC 3 dikkat çekiyor.

Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA Sports UFC 3'ün yanı sıra Tales of Arise de sistemden kaldırılacak. Aksiyon JRPG türündeki oyun, 2021 yılında oyuncularla buluştu ve büyük beğeni topladı. Öyle ki oyun 84 Metacritic puanına sahip.

Abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar arasında Return to Grace de bulunuyor. Creative Bytes Studios tarafından geliştirilen yürüme simülasyonu 2023 yılında satışa sunuldu. Oyun 78 Metacritic puanına layık görüldü. 15 Şubat itibarıyla kütüphaneye veda edecek oyunların tamamı şu şekilde:

Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar (Şubat 2025)