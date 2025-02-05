Resident Evil Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunları Ucuza Alma Fırsatı

Steam, Resident Evil oyunlarını henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Popüler dijital mağazada kampanya kapsamında Resident Evil 4'ün remake sürümündenResident Evil Village'a kadar serideki pek çok oyunun fiyatı düştü.

Resident Evil 3'ün remake sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. Nemesis'in yer aldığı oyunun fiyatı 24,99 dolardan (898 TL) 6,24 dolara (224 TL) düştü. Efsane oyun remake sürümü sayesinde daha kaliteli grafikler eşliğinde oynanabiliyor.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Resident Evil 2'nin remake sürümü de yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 6,24 dolara (224 TL) satılıyor. Bu sürümün 89 Metacritic puanına sahip olduğunu da belirtelim.

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 0 14,99 dolardan (538 TL) 3,74 dolara (134 TL) düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Resident Evil Village ise kampanya kapsamında 9,99 dolara (358 TL) satılıyor. Kampanya 10 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İndirime Giren Resident Evil Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Resident Evil 7 Biohazard 11,99 dolar 4,79 dolar %60 Resident Evil 6 11,99 dolar 2,99 dolar %75 Resident Evil 5 11,99 dolar 2,99 dolar %75 Resident Evil 4 Remake 24,99 dolar 12,49 dolar %50 Resident Evil 3 Remake 24,99 dolar 6,24 dolar %75 Resident Evil 2 Remake 24,99 dolar 6,24 dolar %75 Resident Evil 14,99 dolar 3,74 dolar %75 Resident Evil 0 14,99 dolar 3,74 dolar %75 Resident Evil Village 24,99 dolar 9,99 dolar %60 Resident Evil Revelations 2 4,49 dolar 1,12 dolar %75 Resident Evil Revelations 14,99 dolar 3,74 dolar %75

Resident Evil serisinde en sevdiğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.