Game Pass'e Yeni Oyunlar Geliyor! Türkçe Destekli Efsane Oyun da Var

Yazılım devi Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine nisan ayında hangi oyunların ekleneceği belli oldu. Yeni oyunlar, uzun süre eğlenceli zaman geçirilmesine yardım edecek.

Game Pass'e gelecek oyunlar arasında South of Midnight öne çıkıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip aksiyon macera oyunu, satışa sunulduğu ilk gün yani 8 Nisan 2025 tarihinde kütüphaneye eklenecek.

Tehlikeli yaratıklarla mücadele edeceğimiz oyun, Contrast ve We Happy Few'in yapımcısı Compulsion Games tarafından geliştiriliyor. 9 Nisan 2025 tarihinde ise Commandos: Origins isimli oyun Game Pass'e eklenecek. Commandos serisinin yeni oyunu da Türkçe arayüz ve alt yazı desteği ile birlikte gelecek.

Nisan ayında Sıra tabanlı rol yapma oyunu Clair Obscur: Expedition 33'ü de Game Pass'in kütüphanesinde göreceğiz. Sandfall Interactive tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, Fransa'nın Belle Époque döneminden esinleniyor.

Nisan Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar