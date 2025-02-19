Game Pass'e Efsane Oyunlar Geliyor! Bunlar Beklenmiyordu

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu.

18 Şubat 2025 tarihinde Avowed isimli oyun Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen RPG oyunu, grafikleri ve atmosferiyle etkileyici bir deneyim sunuyor. Peki, önümüzdeki günlerde hangi oyunlar eklenecek?

Şubat Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

20 Şubat 2025 tarihinde yarış türündeki EA Sports F1 24 ve sıra tabanlı RPG türündeki Warhammer 40,000: Rogue Trader oyunları Game Pass'e eklenecek. 25 Şubat 2025 tarihinde ise açık dünya türündeki Watch Dogs: Legion kütüphaneye dahil olacak.

2024 FIA Formula One World Championship'in resmî oyunu F1 24, Codemasters tarafından geliştirildi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen oyunda 20 Formula 1 pilotundan birini seçip yarışa başlayabiliyoruz.

Owlcat Games tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Rogue Trader Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip. 2023 yapımı oyun başarılı savaş sistemi, etkileyici hikâye ve büyüleyici grafikleriyle sürükleyici bir deneyim yaşatıyor.

Yakın gelecekte geçen Watch Dogs: Legion'da çöküşün eşliğinde olan Londra'yı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya çıkıyoruz. Bu macerada hackleme özelliklerini de kullanabiliyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor.