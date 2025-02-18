Game Pass'ten 9 Oyun Kaldırılacak! Aralarında Efsane Oyunlar da Var

Microsoft'un Game Pass isimli abonelik sisteminin kütüphanesinde çok sayıda oyun yer alıyor fakat bazı oyunlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, şubat ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

Paylaşılan bilgilere göre 28 Şubat 2025 tarihinde Game Pass kütüphanesinden dokuz adet oyun kaldırılacak. Bunlar arasında 2018 yılında satışa sunulan Gris dikkat çekiyor. 84 Metacritic puanına sahip olan oyun hem görselliği hem hikâyesi hem de müzikleriyle etkileyici bir deneyim sunuyor.

Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında F1 22 de bulunuyor. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden F1 22, Codemasters tarafından geliştirildi. Retro tarzıyla öne çıkan Warhammer 40,000: Boltgun da kütüphaneden kaldırılacak.

FPS türündeki Warhemmer oyunu 2023 yılında piyasaya sürüldü. Auroch Digital tarafından geliştirilen yapım aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. 28 Şubat'ta kaldırılacak oyunların tamamı şu şekilde:

28 Şubat'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar