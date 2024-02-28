GameScent Yapay Zeka Cihazı ile Oyunun İçindeki Kokuları Almak Mümkün Olacak!

Oynadığınız oyunların dünyasını koklayabilmeniz için yeni bir yapay zeka cihazı geliştirildi. GameScent adı verilen cihaz, oyun oynarken tam anlamıyla kendilerini oyunun içerisinde hissetmek isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Bu ürün ekranınızdaki oyuna uygun kokuyu yaymak için yapay zekayı kullanıyor.

GameScent ile Oyun İçerisinde Koku Alınabilecek

Şirket, basın sorularına şu şekilde cevap verdi:

''Patent anlaşması yapılan adaptörün cihazın gerçek zamanlı ipuçlarını kullanarak ortama uygun koku yaymasına izin veriyor. Bu kokulara örnek olarak fırtına sonrası yağmur kokusunu verebiliriz.''

GameScent'in Sunduğu Diğer Kokular:

Silah Ateşi Patlama

Temiz Hava

Fırtına

Orman

GameScent, bilgisayar, konsol ve VR kulaklıklarla uyumlu küçük bir cihazdır. Şirketin açıklamasına göre cihaz duyusal macerayı bir adım öteye taşımak için değiştirilebilir kartuşlar kullanılıyor. Oyun seansı sonrası ise kokuların giderilmesine yardımcı olan temiz hava nötrleyicisi kullanılıyor.

GameScent Başkanı Casey Bunce bir açıklamasında şunları söyledi:

''Çalışmalar, koku alma duyusunun uzun süreli hafızada her şeyden güçlü bir iz bıraktığını gösterdi. GameScent ile oyuncuların deneyimlerini daha önce hiç olmadığı kadar heyecanlı ve akılda kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz.''

En İyi Yapay Zeka ile Fotoğraf Oluşturma Siteleri Yapay Zeka Yapay zeka (AI) ile fotoğraf oluşturma siteleri, herhangi bir program indirilmesine gerek kalmadan çeşitli görsellerin hazırlanabilmesine imkân tanıyor.

Gelecekte daha farklı kokular da satın alınabilecek. Bunlardan bazıları yeni kesilmiş çim ve kan kokusu.GameScent şu anda Amazon, Walmart, BestBuy ve GameSpot'ta satışa açık halde bulunuyor. Amazon'daki güncel fiyatı 179.99 dolar.