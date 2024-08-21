Yeni Mafia Oyunu, Black Ops 6 Fragmanı Ve Daha Fazlası: Dev Gamescom 2024 Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar Burada!
Geçtiğimiz gün resmen başlayan dev Gamescom 2024 etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar burada!
Dünyanın önde gelen oyun etkinliklerinden Gamescom, geçtiğimiz gün Almanya’nın Köln şehrinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinliğin yalnızca 2 saat süren açılış töreninde pek çok yeni oyun duyurusuna ve fragmanına imza atıldı. Gelin şimdi hep beraber Gamescom 2024 etkinliğinde duyurulan oyunlara göz geçirelim.
Gamescom 2024 Etkinliğinde Duyurulan Yeni Oyunlar
Mafia: The Old Country
Call of Duty Black Ops 6 Yeni Oynanış Fragmanı
Goat Simulator Remastered
Borderlands 4
Civilization VII
Merakla beklenen oyunlardan Civilization VII de yepyeni bir fragman ile birlikte etkinlikte boy gösterdi. Fragman, ikonik serinin yeni oyununun detaylarını gözler önüne seriyor.
Dying Light: The Beast
Etkinlikte yapılan bir başka duyuruya göre, zombi ve parkur temalı açık dünya oyunu Dying Light’ın evreninde geçecek yeni bir hayatta kalma oyunu geliyor. Dying Light: The Beast isimli oyunun ne zaman çıkacağı ise hala merak konusu.
Dune: Awakening
Son yıllarda filmleriyle iyice popülerleşen bilim kurgu serisi Dune’dan esinlenen yeni oyunun fragmanı etkinlikte büyük beğeni topladı. Açıklamalara göre yeni Dune: Awakening 2025'in başlarında oyunseverlerle buluşacak.
Reanimal
Little Nightmares serisiyle ünlenen Tarsier Studios, yeni oyunu “Reanimal”ı resmen duyurdu. Merakla beklenen korku yapımı, fragmanında Little Nightmares gibi rahatsız edici ögelerle donatılmış gerilim sahneleri içeriyor. Çıkış tarihi ise henüz bellli değil.
Indiana Jones and the Great Circle
MachineGames ve Bethesda imzalı yeni Indiana Jones oyunu “Indiana Jones and the Great Circle” da yeni etkinlikte fragmanıyla boy gösterdi. Oyunun, 9 Aralık 2025 günü Xbox ve PC’ye geleceği açıklanırken, 2025 ilkbaharında ise PlayStation 5 için çıkacağı ifade edildi.
Monster Hunter Wilds
Marvel Rivals
King of Meat
Yapımını Amazon Games stüdyosunun üstlendiği eğlenceli King of Meat yapımı da Gamescom kapsamında duyuruldu ve ilk fragmanı yayınlandı.
Starfield: Shattered Space
Starfield serisinin merakla beklenen yeni yapımı Shattered Space’in çıkış tarihi ve ek paket fragmanı etkinlikte resmen duyuruldu. Buna göre yeni oyun 30 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak.
Path of Exile 2
No Room in Hell 2
Zombi temalı 8 oyunculu No Room in Hell 2'nin de yeni bir oynanış fragmanı Gamescom kapsamında yayınlandı. Yaklaşan oyun, önümüzdeki aylarda erken erişime açılacak.
Lost Records: Bloom and Rage
Don’t Rod Montreal tarafından geliştirilen Lost Recors: Bloom and Rage yeni fragmanı ile dev etkinlikte boy gösterdi. Oyun hakkında fikir edinmemizi sağlayan fragmana göre Life is Strange benzeri bir temaya sahip olacak oyun, 18 Şubat 2025’te oyunseverlerle buluşacak.
Arc Raiders
Lynked: Banner of the Spark
Fuzzybot imzası taşıyan Lynked: Banner of the Spark adlı yeni yapım hakkında da yeni bilgiler duyuruldu. Kıyamet sonrası Dünya'da kalan az sayıda insanları ve robotları konu alan oyun, 22 Ekim’de Steam’de erken erişime açılacak.
Yeni Gamescom etkinliğinde duyurulan oyunlar şimdilik bu kadar. 25 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikte daha fazla yeni yapımla tanışmayı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en çok heyecanlandıran oyun duyurusu hangisi? Yorumlarda buluşalım...