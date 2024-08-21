Yeni Mafia Oyunu, Black Ops 6 Fragmanı Ve Daha Fazlası: Dev Gamescom 2024 Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar Burada!

Dünyanın önde gelen oyun etkinliklerinden Gamescom, geçtiğimiz gün Almanya’nın Köln şehrinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinliğin yalnızca 2 saat süren açılış töreninde pek çok yeni oyun duyurusuna ve fragmanına imza atıldı. Gelin şimdi hep beraber Gamescom 2024 etkinliğinde duyurulan oyunlara göz geçirelim.

Gamescom 2024 Etkinliğinde Duyurulan Yeni Oyunlar

Mafia: The Old Country

Etkinliğin şimdiye kadar en çok dikkat çeken duyurusu ile başlayalım. Dev oyun firması 2K, “Mafia: The Old Country” isimli yepyeni bir Mafia oyunun yakında geleceğini duyurdu. Sevilen serinin yeni oyunu hakkında çok fazla detay paylaşılmadı ancak iddialar, Mafia 1’in öncesini konu alan bir yapım olabileceği yönünde.