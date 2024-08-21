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Yeni Mafia Oyunu, Black Ops 6 Fragmanı Ve Daha Fazlası: Dev Gamescom 2024 Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar Burada!

Geçtiğimiz gün resmen başlayan dev Gamescom 2024 etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar burada!

Barış Toku
Barış Toku -

Dünyanın önde gelen oyun etkinliklerinden Gamescom, geçtiğimiz gün Almanya’nın Köln şehrinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinliğin yalnızca 2 saat süren açılış töreninde pek çok yeni oyun duyurusuna ve fragmanına imza atıldı. Gelin şimdi hep beraber Gamescom 2024 etkinliğinde duyurulan oyunlara göz geçirelim.

Gamescom 2024 Etkinliğinde Duyurulan Yeni Oyunlar

Mafia: The Old Country

Etkinliğin şimdiye kadar en çok dikkat çeken duyurusu ile başlayalım. Dev oyun firması 2K, “Mafia: The Old Country” isimli yepyeni bir Mafia oyunun yakında geleceğini duyurdu. Sevilen serinin yeni oyunu hakkında çok fazla detay paylaşılmadı ancak iddialar, Mafia 1’in öncesini konu alan bir yapım olabileceği yönünde.

Call of Duty Black Ops 6 Yeni Oynanış Fragmanı

Game Pass’e eklenecek yeni Call of Duty Black Ops 6’nın hikaye bölümünü konu alan detaylı bir oynanış videosu da Gamescom’da yer aldı. Yeni fragman 25 Ekim'de çıkacak yeni oyunun grafiklerine ve görevlere kadar birçok detayı bünyesinde barındırıyor.

Goat Simulator Remastered

Yılların eskitemediği simülasyon türündeki komedi oyunu Goat Simulator'ün yenilenmiş versiyonu Gamescom 2024'te duyuruldu. Oyunun, bu yıl içinde çıkış yapacağı açıklandı.

 

Borderlands 4

Son zamanlarda film uyarlamasıyla gündeme gelen Borderlands serisinin yeni oyunu da duyurular arasında yerini aldı. Yapım hakkında çok bilgi paylaşılmasa da 2025’te piyasaya sürüleceği belirtildi.

Civilization VII

Merakla beklenen oyunlardan Civilization VII de yepyeni bir fragman ile birlikte etkinlikte boy gösterdi. Fragman, ikonik serinin yeni oyununun detaylarını gözler önüne seriyor.

Dying Light: The Beast

Etkinlikte yapılan bir başka duyuruya göre, zombi ve parkur temalı açık dünya oyunu Dying Light’ın evreninde geçecek yeni bir hayatta kalma oyunu geliyor. Dying Light: The Beast isimli oyunun ne zaman çıkacağı ise hala merak konusu.

Dune: Awakening

Son yıllarda filmleriyle iyice popülerleşen bilim kurgu serisi Dune’dan esinlenen yeni oyunun fragmanı etkinlikte büyük beğeni topladı. Açıklamalara göre yeni Dune: Awakening 2025'in başlarında oyunseverlerle buluşacak.

Reanimal

Little Nightmares serisiyle ünlenen Tarsier Studios, yeni oyunu “Reanimal”ı resmen duyurdu. Merakla beklenen korku yapımı, fragmanında Little Nightmares gibi rahatsız edici ögelerle donatılmış gerilim sahneleri içeriyor. Çıkış tarihi ise henüz bellli değil.

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames ve Bethesda imzalı yeni Indiana Jones oyunu “Indiana Jones and the Great Circle” da yeni etkinlikte fragmanıyla boy gösterdi. Oyunun, 9 Aralık 2025 günü Xbox ve PC’ye geleceği açıklanırken, 2025 ilkbaharında ise PlayStation 5 için çıkacağı ifade edildi.

Monster Hunter Wilds

Dev etkinlikte, 2025 yılında piyasaya sürüleceği ifade edilen yeni Capcom oyunu Monster Hunter Wilds’tan da yeni bir fragman yayınandı.

Marvel Rivals

Marvel temasına ev sahipliği yapan Marvel Rivals da yeni kahramanları ve oynanışı içeren bir fragman ile birlikte etkinlikte duyuruldu. Oyunun, 6 Aralık 2024 tarihinde çıkacağı açıklandı.

King of Meat

Yapımını Amazon Games stüdyosunun üstlendiği eğlenceli King of Meat yapımı da Gamescom kapsamında duyuruldu ve ilk fragmanı yayınlandı.

Starfield: Shattered Space

Starfield serisinin merakla beklenen yeni yapımı Shattered Space’in çıkış tarihi ve ek paket fragmanı etkinlikte resmen duyuruldu. Buna göre yeni oyun 30 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak.

Path of Exile 2

Uzun bir süredir beklenen yeni Path of Exile 2’den de yeni bilgiler paylaşıldı. Diablo yapımına benzerliği ile merak uyandıran ücretsiz oyın, erken erişime 15 Kasım 2024 tarihinde açılacak.

No Room in Hell 2

Zombi temalı 8 oyunculu No Room in Hell 2'nin de yeni bir oynanış fragmanı Gamescom kapsamında yayınlandı. Yaklaşan oyun, önümüzdeki aylarda erken erişime açılacak.

Lost Records: Bloom and Rage

Don’t Rod Montreal tarafından geliştirilen Lost Recors: Bloom and Rage yeni fragmanı ile dev etkinlikte boy gösterdi. Oyun hakkında fikir edinmemizi sağlayan fragmana göre Life is Strange benzeri bir temaya sahip olacak oyun, 18 Şubat 2025’te oyunseverlerle buluşacak.

Arc Raiders

Yeni nişancı oyunu Arc Raiders’tan da etkinlikte duyurusu yapılan oyunlar arasında yer alıyor. Yapımın önümüzdeki yıl ücretsiz olarak piyasaya sürüleceği belirtildi.

Lynked: Banner of the Spark

Fuzzybot imzası taşıyan Lynked: Banner of the Spark adlı yeni yapım hakkında da yeni bilgiler duyuruldu. Kıyamet sonrası Dünya'da kalan az sayıda insanları ve robotları konu alan oyun, 22 Ekim’de Steam’de erken erişime açılacak.

 

Yeni Gamescom etkinliğinde duyurulan oyunlar şimdilik bu kadar. 25 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikte daha fazla yeni yapımla tanışmayı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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