Tencent, Gece Oyun Oynayan Çocuklar İçin Yüz Tanıma Kullanacak

Tencent, gece oyun oynayan çocuklar için yüz tanıma teknolojisine başvuruyor. Ebeveynlerin çok geç saatlere kadar oyun oynayan çocuklarının oyunlara olan erişimini kısıtlamasında yardımcı olmak isteyen şirket, yeni planını bazı video oyunları ile gerçek hayata geçirmeye başlayacağını açıkladı.

Gece Oyun Oynayan Çocuklar Bazı Oyunları Oynayamayacak

Ebeveynler bazen küçük çocuklarının video oyunlarına olması gerekenden çok daha fazla maruz kaldığını görüp onlara belirli kısıtlamalar getirmek isteyebiliyor ancak vaktinin büyük bir kısmını video oyunları oynayarak geçiren çocuklar, ebeveynlerinin uyarılarını göz ardı edebiliyor.

Oyun dünyasının önemli isimlerinden biri olan Tencent, ebeveynlerin çocuklarının video oyunlarına olan bağımlılığını azaltmasını sağlamasına yardımcı olmak için yeni teknolojilere başvurmak istiyor. Şirket, herhangi bir çocuğun geceleri geç saate kadar oyun oynadığını anlayacak ve bu çocukların söz konusu oyunlara olan erişimini kısıtlayacak yeni bir yüz tanıma yazılımı kullanıyor.

"Midnight Patrol" olarak adlandırılan yazılım, çocukların 60'tan fazla video oyununa (özellikle de Honor of Kings gibi ileri derecede popüler oyunlara) geceleri erişmesini engelliyor. Midnight Patrol, Tencent tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisini kullanarak oyun oynayan kişinin 18 yaşından küçük olup olmadığını tespit edecek. Kişi eğer 18 yaşından küçük ise 22.00 ile 08.00 saatleri arasında oyuna giriş yapılamayacak.

Tencent, yakın bir zamanda yaptığı açıklamada gerçek isimlerle kayıtlı ve belirli bir süre boyunca geceleri oyun oynamış hesaplar için yüz doğrulaması isteyeceklerini söyledi.

Yüz doğrulama isteğini geri çeviren ya da yüz doğrulama adımını başarılı bir şekilde tamamlayamayan kişiler ise Tencent'in oyun bağımlılığı ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada altını çizdiği kısımda yazdığı gibi o kullanıcıyı reşit olmayan biri olarak kabul edecek ve oyuna olan erişimini bir sonraki doğrulamaya kadar kesecek.

Yüz tanıma doğrulama şartı, Çin'de uygulanacak. Midnight Patrol, Çin'in hem çocukların hem de gençlerin oyun bağımlılığından kurtulmasına ve zihinsel sağlığını korumasına yardımcı olmak için verdiği mücadelede yardım alacağı son araç oldu.

Siz Tencent'in gece oyun oynayan çocuklar ile ilgili önlem almak için şart koştuğu yüz doğrulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.