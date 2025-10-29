Türkiye'nin En Büyük Oyun ve Teknoloji Etkinliklerinden GeekVerse İstanbul Başlıyor!

Türkiye’nin en büyük Oyun, Teknoloji ve Geek Kültür etkinliklerinden biri olan GeekVerse İstanbul 2025, 1-2 Kasım tarihlerinde ORA Arena’da başlıyor. Festivalde ödüllü e-spor turnuvaları, COSPLAY yarışması, TCG ve çizgi roman alanları ile dolu dev bir fuar katılımcıları bekliyor.

Cosplay’den E-Spor’a: GeekVerse İstanbul 2025 için Geri Sayım Başladı

1-2 Kasım'da gerçekleşecek olan GeekVerse İstanbul 2025, bu yıl League of Legends, PUBG Mobile, Valorant ve Counter-Strike 2 gibi popüler oyunların yer aldığı ödüllü turnuvalarla oyunseverleri bir araya getirecek.

Etkinlikte ayrıca COSPLAY yarışması, bağımsız geliştiriciler için INDIE ZONE, dev LAN PARTY ARENA ve geek kültürüne özel çizgi roman & kart oyunları alanı da yer alacak. Festivalin dikkat çeken alanlarından biri olan INDIE ZONE, yerli bağımsız oyun stüdyolarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Katılımcılar yeni yapımları deneyimleyip geliştiricilerle tanışma fırsatı bulacak. ORA Arena’da kurulacak dev oyun alanında yüzlerce oyuncu hem freeplay oyun deneyimi yaşayabilecek hem de ödüllü turnuvalarda rekabet edebilecek. Katılımcılar ister kendi sistemleriyle ister etkinlik ekipmanlarıyla bu arenada yer alabilecek.

Etkinlik sadece e-sporla sınırlı değil. TCG kart oyunları, çizgi roman stantları, teknoloji fuarı alanı ve sektör profesyonellerinin yer aldığı söyleşiler de festival boyunca sürecek. Biletleri Biletino, Bubilet ve Biletix üzerinden avantajlı fiyatlarla alabileceğiniz GeekVerse İstanbul, oyun, anime, teknoloji ve pop kültür tutkunları için yılın en renkli buluşması olmaya aday.