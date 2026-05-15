Oyunlarda Yağ Gibi Akacak Akıllı Telefon Yolda! 165Hz Ekranı Var

Çok yakında tanıtılacak amiral gemisi iQOO 16 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce bazı özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak işlemci ve kamera özellikleri paylaşıldı. Peki cihaz kullanıcılara tam olarak neler sunacak? İşte iQOO 16 hakkında bilinen tüm detaylar!

iQOO 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station kısa süre önce iQOO 16'yla ilgili yeni detayları paylaştı. Kaynağa göre akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamera mevcut olacak. Öte yandan raporda bahsi geçmese de cihazın 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensöre de sahip olması bekleniyor. Önde ise çok yüksek ihtimalle 50 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Ultra geniş açı kamerasıyla fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Ayrıca periskop telefoto sensörü ise çok uzağınızdaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan verecek.

iQOO 16 Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm üretim süreci)

Ekran Boyutu: 6.85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Bellek (RAM): 12 GB (16 GB seçeneği de bekleniyor)

Depolama: 256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri de bekleniyor)

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Pil Kapasitesi: 8.000 mAh veya üzeri

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

iQOO 16 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 16'da 6.85 inç boyutlarında, 2K çözünürlüğü ve 165Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir ekran bulunacak. Kullanıcılar akıllı telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Öte yandan AMOLED teknolojisinin ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebileceğini belirtelim.

iQOO 16 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonun Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alacağı iddia edildi. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığından nasıl bir performans sunacağına yönelik kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat geçmiş sızıntılara göre bir önceki nesle kıyasla yüzde 20'ye yakın daha yüksek performans sunacak.

İşlemcinin oyun performansında ise selefi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazı tahminlerde bulunabiliriz. Söz konusu donanım PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırıyor. Yeni yonganın selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde muhtemelen daha iyi bir oyun performansı sunacağını söyleyebiliriz.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Fakat burada iQOO 15'in geçen yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda Çinli markanın selefinin tanıtım takvimini devam ettirmesi ve yeni modelin de ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Öte yandan cihazın 12GB + 256GB depolamalı standart sürümünün 730 dolar (33.250 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağı belirtiliyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 67.900 TL'ye denk geliyor.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde fazlasıyla aktif olsa da alt markası iQOO'nun ürünlerini çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iQOO 16'nın ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim. Fakat yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO 16'nın sızdırılan kamera özellikleri selefi iQOO 15'le benzer bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Bunun dışında özellikle işlemcisi benim ilgimi çekmeyi başardı. Zira Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun bir önceki nesilden fazlasıyla güçlü olacağını düşündüğümüzde akıllı telefonun oyun performansı gibi detaylarda kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini düşünüyorum.