1.901 TL Değerindeki Dört Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Çabuk Olun

Steam'de dört adet oyun kısa bir süre boyunca ücretsiz erişime açıldı. Bu kampanya sayesinde oyunları hiçbir ücret ödemek zorunda kalmadan oynamak mümkün hâle geldi. Oyunculara platformdan vampir temalı rol yapmaya kadar tür bakımından çok geniş bir yelpaze sunuluyor ama bundan faydalanmak için sınırlı bir süreniz var.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oynanabiliyor?

Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle gelen oyunlar arasında Astral Ascent, Make Way, MISERY ve V Rising yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri, güncel kurla 1.901 TL'ye denk geliyor. Her dört oyunu da oynamak için 18 Mayıs 2026 saat 20.00'ye kadar süreniz bulunuyor. Belirtilen tarihten sonra oyunlar ücretsiz erişime kapatılacak ve oynamak için tek seçeneğiniz ödeme yapmak olacak.

Steam'deki Kısa Süreli Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü sürümünü açın.

Mağaza sayfasına gidin.

Ücretsiz oynamak istediğiniz oyunun adını aratın.

Oyunun mağaza sayfasına gidin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan oyunlara sahip olamayacağınızı belirtelim. Bu oyunlara sadece belirli bir süre boyunca ücretsiz erişebilirsiniz, kütüphanenize eklemeniz mümkün değil. O yüzden Steam'in sadece masaüstü istemcisini kullanmalısınız. Mobil sürümünü kullanarak oyunun mağaza sayfasına giderseniz ücretsiz oynama imkânınızın olduğuna dair bilgi görebilir ama oyunu oynama seçeneğini bulamazsınız.

Astral Ascent Nasıl Bir Oyun?

Platform oyunları arasında konumlanan Astral Ascent'ın hızlı bir temposu bulunuyor. Oyun bir hapishanede geçiyor ve burada tutsak kalan karakterlerden birini seçip kaçmaya çalışıyorsunuz. Her denemede farklı büyüler ve yetenekler ile karakterinizi geliştiriyorsunuz. Ölünce baştan başlansa da her seferinde yeni yeteneklere sahip oluyorsunuz ve karakteriniz giderek güçleniyor.

Oyunda refleks ön planda. Hamlelerin doğru zamanda yapılması gerekiyor. Her karakterin farklı bir oynanış tarzı bulunuyor. Biri çok hızlı hareket ediyor, diğeri yavaş ama oldukça güçlü, bir başkası ise büyü odaklı. Oyunda karşınıza çok çeşitli hedefler çıkıyor, bunları alt etmeniz gerekiyor.

Astral Ascent'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i3-540 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i3-540 / AMD Phenom II X4 965 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: GeForce GTS 250 / Radeon HD 5770

GeForce GTS 250 / Radeon HD 5770 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Make Way Nasıl Bir Oyun?

Çok oyunculu oyunlar arasında yer alan Make Way, arkadaşlarla oynandığında çok keyifli bir yapım. Üstten bakış açısıyla oynanan bu yapımda diğer oyuncularla yarışıyorsunuz. Ama bu aşina olduğumuz yarış oyunlarından değil. Yarışa başlamadan önce pistleri de siz tasarlıyorsunuz. Bu sürece tüm oyuncuların katkısı oluyor. Virajlar, rampalar ve çok daha fazlası ile bir pist hazırlandıktan sonra ise rakiplerinizi sürekli geride bırakmaya çalışıp bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Make Way'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel i3-2100 / AMD A8-5600k

Intel i3-2100 / AMD A8-5600k RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 630 / Radeon HD 6570

GeForce GTX 630 / Radeon HD 6570 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

MISERY Nasıl Bir Oyun?

MISERY, kıyamet sonrası konulu bir hayatta kalma oyunu. Oyun başladıktan sonra sirenler çalıyor. Hareket etmek için 60 saniyeniz oluyor. Amacınız mümkün olduğunca hızlı şekilde eşya toplayıp sığınağa gitmek. Asıl zorluk ondan sonra başlıyor. Radyasyonla dolu yasaklı bölgeye gidip kaynak toplamanız, yiyecek bulmanız ve mutantlar ile diğer hayatta kalanlardan korunmanız gerekiyor.

MISERY'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3 3240

Intel Core i3 3240 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GForce GTX 1650

NVIDIA GForce GTX 1650 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

V Rising Nasıl Bir Oyun?

V Rising, vampir temalı bir rol yapma oyunu. Yüzyıllar süren uykudan zayıf düşmüş bir vampir olarak kalkıyorsunuz. Yeniden güç kazanmak için kana ihtiyacınız var. Güneş ışığı seni yaktığı için gündüzleri gölgelerde yaşıyorsunuz. Gece olduğunda ise avlanıp kaynak toplamanız gerekiyor. Oyun boyunca bir vampirin yapacağı her şeyi yapıp yetenekler kazanıyorsunuz. Ana amacınız, güçlenip kendi vampir imparatorluğunuzu kurmak.

V Rising'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Astral Ascent'ın özellikle roguelite türünü sevenler için harika bir seçenek olduğu kanaatindeyim. Akıcı bir oynanışa sahip. En büyük artısı da sürekli olarak farklı büyüler denemenize imkân tanıması. Birçok oyunun aksine tekrar tekrar oynanabiliyor. Make Way'in ise tamamen arkadaşlarla eğlenmek için yapılan bir yapım olduğunu düşünüyorum. Evet, temelde bir yarış oyunu ama asıl odak noktası kaotik bir ortam sunmak. Eğer oyun ekibiniz varsa bu hafta sonu mutlaka değerlendirmelisiniz.

MISERY'ye gelecek olursak, bu oyunun gerçekten harika bir atmosferi bulunuyor. O kasvetli dünyayı size hissettireyi başarıyor. Sürekli tehdit altında olmak, epey gerilmenize sebep oluyor. S.T.A.L.K.E.R. tarzı oyunları sevenler bir şans vermek isteyebilir. Bu arada söz konusu ücretsiz oyunlar arasında en çok beğendiğimin V Rising olduğunu belirteyim. Vampir oyunlarını oynamaktan çok keyif alan birisi olarak bu oyunu da seviyorum. Vampir temalı oyunları sevmiyor olsanız bile oynanışı ile sizi kendine çekmeyi başaracaktır.