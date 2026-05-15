Xiaomi'den 8500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Redmi K100'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K100'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz, yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Redmi K100'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K90, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100'ün yaklaşık 4 bin yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 899 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 53 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100'ün ekranı 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Redmi K100'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K100'ün işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. K100 ayrıca kısa sürede şarj olabilecek.