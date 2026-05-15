Netflix’ten Yeni Hamle: Yapay Zekalı İçerikler Geliyor!

Netflix, yapay zekâ yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son dönemlerde üretken yapay zekâ teknolojilerine büyük önem veren şirketin şimdi de tamamen yapay zekâ destekli içerikler üretmek için yeni bir stüdyo kurduğu ortaya çıktı. Üstelik Netflix’in bu şirket için farklı pozisyonlarda işe alım yapmaya başladığı da belirtiliyor.

Netflix Yapay Zekâ ile Animasyon Üretecek mi?

Ortaya çıkan bilgilere göre Netflix’in sessiz sedasız kurduğu INKubator (INK) isimli yeni stüdyonun amacı üretken yapay zekâ teknolojileriyle kısa formatlı animasyon içerikleri üretmek. Bildiğiniz üzere Netflix, kısa süre önce dizi ve filmlerden sahneleri kısa video formatında gösteren, Instagram Reels ve TikTok benzeri yeni özelliğini kullanıma sunmuştu. INKubator’un da benzer şekilde abonelerin platform üzerinden izleyebileceği kısa animasyonlar geliştireceği belirtiliyor.

Şirketin sadece yapay zekâ ile animasyon üretmeye odaklanacak bu stüdyo ile birlikte hem animasyon üretim maliyetlerini düşürmeyi hem içerik geliştirme sürecini hızlandırmayı hem de daha kısa sürede daha fazla animasyon hazırlamayı hedeflediği düşünülüyor.

Bu arada Netflix, INK stüdyosu için iş ilanları da yayınlamaya başladı. Şirketin yapımcı, yazılım mühendisi ve CG sanatçısı (bilgisayar grafik sanatçısı) gibi farklı alanlarda işe alım yaptığı görülüyor. Bu doğrultuda Netflix'in yapay zekâ ile içerik üretimi için özel ekipler kurduğu düşünülüyor.

Stüdyonun COO yani her şeyden sorumlu üst düzey yöneticisi koltuğunda ise daha önce Netflix’in animasyon içerikleri programlama ve strateji direktörü olarak görev yapan Serrena Iyer yer alıyor. Iyer’ın geçmişte DreamWorks Animation, MRC Studios ve A24 Films gibi önemli şirketlerde çalıştığı biliniyor. Yani oldukça tecrübeli bir isim olduğunu söyleyebiliriz.

Yapay Zekâ ile Üretilen Animasyonlar Kaliteli Olacak mı?

Son yıllarda giderej yaygınlaşan yapay zekâ ile oluşturulan videolara sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Ancak bu içerikler genellikle ilk bakışta kendini belli ediyor. Kimi zaman videolarda mantık hataları ortaya çıkıyor, kimi zaman ise karakterlerin ve objelerin doğal olmayan hareketleri göze çarpıyor. Bu nedenle yapay zekâ ile üretilen içerikler hâlâ tartışmalı bir konu çünkü hiç de gerçekçi değiller.

Netflix tarafında ise sosyal medyadaki videolara kıyasla çok daha büyük bir yatırım söz konusu. Üstelik işin arkasında yalnızca yapay zekâ değil profesyonel ekiplerin de bulunacağı ifade ediliyor. Bu da ortaya daha kaliteli sonuçlar çıkabileceği yönündeki beklentileri artırıyor. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.

Yapay Zeka ile Üretilen Animasyonlar Ne Zaman Yayınlanacak?

Şu an için Netflix’in yapay zekâ destekli animasyonlarının ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Aslında yeni stüdyonun kurulması bile şirket tarafından duyurulmadı. Yani bir belirsizlik söz konusu. Ancak ortaya çıkan iş ilanları ve şirketin ekip kurmaya başlaması ilk animasyonların yakın zamanda yayınlanmayacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse son yıllarda yapay zekânın hayatın her alanında karşımıza çıkması beni biraz bunaltmış durumda. İnternette bir arama yapıyorum ve karşıma insan tarafından yazılmamış içerikler çıkıyor. Sosyal medyada kısa videolar izliyorum ve karşıma sürekli yapay zekâ ile oluşturulan içerikler geliyor.

Elbette yapay zekânın pek çok alanda işleri kolaylaştırdığının farkındayım ve bunun gerçekten önemli bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Ancak video içeriklerin giderek "fazla kusursuz" veya “fazla yapay” görünmesi nedeniyle izleme isteğim azalıyor. Çünkü eskisine kıyasla daha az emek varmış hissi oluşuyor.

Netflix tarafında ise beklentim oldukça yüksek. Şirketin büyük bütçesi ve kalite standardı düşünüldüğünde yalnızca yapay zekâ ile üretilmiş olmak için aceleye getirilen animasyonlar yayınlaması pek olası görünmüyor. Bu nedenle ortaya çıkacak ilk yapay zekâ ile oluşturulan animasyonların görsel açıdan tatmin edici olacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.