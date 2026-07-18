Geely'nin Elektrikli Otomobilleri Verimlilikte Çığır Açacak!

Verimlilik elektrikli otomobillerin en büyük dostu. Birçok elektrikli otomobil üreticisi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Çinli otomotiv üreticisi Geely de geliştirdiği "Thunder" adı verilen akıllı elektrikli sürüş sistemiyle hem daha yüksek verimlilik hem de daha kompakt bir yapı sunmayı hedefliyor.

Geely’nin Thunder Sisteminin Özellikleri Neler?

Geely'nin geliştirdiği Thunder, elektrikli otomobillerde kullanılan birçok önemli donanımı tek bir çatı altında toplayan yeni nesil bir elektrikli sürüş sistemi olarak öne çıkıyor.

Geleneksel elektrikli otomobillerde motor, kontrol ünitesi, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj ünitesi ve diğer elektronik bileşenler ayrı ayrı konumlandırılırken, Thunder tüm bu parçaları tek bir muhafaza içerisinde toplamış durumda. Bu sayede hem daha sade bir yapı elde ediliyor hem de sistemin kapladığı alan önemli ölçüde azaltılmış oluyor.

Thunder Sistemi Nasıl Avantajlara Sahip?

Thunder'ın en büyük avantajlarından biri de kompakt tasarımı. Magnezyum alaşımlı gövdeye sahip olan sistem yalnızca 75 kilogram ağırlığında. Geely, benzer elektrikli sürüş sistemlerine göre Thunder’ın yaklaşık yüzde 15 ağırlık avantajına sahip olduğunu söylüyor.

Şirket ayrıca yeni mimari sayesinde 180'den fazla parçayı tamamen ortadan kaldırmayı başarmış. Parça sayısının azalması ile üretim süreci daha basit hâle gelirken aynı zamanda bakım maliyetlerinin düşmesine ve sistem güvenilirliğinin artmasına da katkı sağlayabilir.

Daha Geniş Bagaj Hacmine Olanak Sağlıyor

Thunder'ın yüksekliği sadece 325 milimetre seviyesinde. Bu sistem daha küçük boyutlara sahip olması sayesinde araçların iç mekanına da olumlu katkı sağlıyor. Geely'nin paylaştığı verilere göre yeni tasarımları yaklaşık 28 litreye kadar ek bagaj hacmi kazandırabiliyor.

Kompakt yapı araçtaki kablo miktarının da azalmasını sağlıyor. Yeni sistem sayesinde yüksek voltaj kablolaması yaklaşık yüzde 30, düşük voltaj kablolaması ise yüzde 15 oranında azaltılmış. Bu sayede sistemin toplam ağırlığının düşmesi hem de üretim sürecinin sadeleşmesi sağlanıyor.

Thunder Sistemi Elektrikli Otomobiller İçin Neden Önemli?

Geely, tüm sistemleri bir araya toplayarak elektrikli güç ünitesinin yüzde 93,8 verimlilik değerine ulaştığını açıkladı. Şirket, bunun seri üretime hazır elektrikli sürüş sistemleri arasında ulaşılan en yüksek oranlardan biri olduğunu belirtiyor.

Bu yüksek verimlilikte yalnızca donanım tasarımı değil, sistem içerisine entegre edilen yapay zekâ destekli yazılımlar da önemli rol oynuyor. Yazılım tarafında yapılan optimizasyonlar sayesinde enerji yönetimi daha verimli hale gelirken, sürüş performansının da iyileştirildiği ifade ediliyor.

Thunder Sistemi İlk Olarak Hangi Modelde Kullanılacak?

Thunder sürüş sistemine sahip ilk model ise Geely Galaxy TT olacak. Yüksek performanslı elektrikli bir sedan olarak tasarlanan model, tek motorlu versiyonunda 328 beygir güç üretirken çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonda 570 beygir güç sunuyor.

Çinli üretici yeni elektrikli modelini 52,4 kWh, 63,8 kWh ve 75,2 kWh olmak üzere üç farklı batarya kapasitesi ile sunmayı planlıyor. Yeni model sahip olduğu 800 volt elektrik mimarisi sayesinde yüksek hızlı şarj imkanı da sunacak.

Galaxy TT Ne Kadar Menzil Sunacak?

Geely'nin açıkladığı CLTC verilerine göre Galaxy TT, en büyük batarya paketi tercih edildiğinde 725 kilometreye kadar menzil sunabilecek. Ancak CLTC verilerinin gerçek yaşam koşullarında yaklaşık yüzde 20'lik kayba uğrayabileceğini söylemekte yarar var. Elektrikli model yine de sahip olduğu güç ve nispeten küçük batarya boyutuna rağmen segmentinin iddialı modelleri arasına yerleşebilir.

Geely'nin yeni Thunder sistemi, yalnızca daha elektrik motorlarının verimlerini artırmaya odaklanmak yerine tüm güç aktarma sistemini ele alan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Daha az parça, daha düşük ağırlık ve daha kompakt yapı ile elektrikli otomobillerin çok daha verimli olabileceği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Önümüzdeki dönemde markanın farklı elektrikli modellerinde aynı sistemi kullanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Verimlilik elektrikli otomobiller için en büyük dost. Bu yüzden yıllardır çok farklı tasarımlarda araçlar görüyoruz. Birçok otomobil şirketi araçlarını çok daha verimli yapabilmek adına sürtünme direncini en aza indirmeye çalışıyor. Ağırlık ve daha küçük yapı da yine elektrikli otomobiller için olmazsa olmazlardan.

Geely de yeni Thunder sisteminde sadece elektrikli güç ünitesine yönelmek yerine sisteme genel bir bakış atmış. Tüm sistemi ele alarak onu daha kompakt boyutlara getiren Çinli marka bu sayede ağırlığı düşürdüğü gibi daha sade bir yapının da yolunu açmış oldu. Geely bunların yanında maliyetleri de önemli ölçüde düşürmüş. Tüm bunlar göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde Geely'den çok daha verimli ve uygun fiyatlı araçlar görebiliriz.