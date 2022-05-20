NVIDIA, GeForce NOW'un PC ve PS5'lerin Yerini 'Henüz' Almadığını Belirtiyor

NVIDIA GeForce NOW genel müdürü Phil Eisler, TechRadar Gaming'e bulut oyun hizmetinin PS5 veya oyun PC'lerinin yerini almaya tam olarak hazır olmadığını ancak "harika bir alternatif" olduğunu söyledi.

TechRadar'a verdiği röportajda Eisler şunları söyledi:

"Henüz o noktada değiliz ancak bulut üzerinden oynanan oyunlar, yeni bir konsol veya oyun bilgisayarı almaya gücü yetmeyen veya oyunlarını başka cihazlarda oynamak isteyenler için harika bir alternatif durumunda. Chromebook'lar ve telefonlar artık GeForce NOW'da en hızlı büyüyen istemci türlerinden biri hâline geldiler ve bu segment, entegre ekran kartlı bilgisayarları ve Mac'leri hızla yakalıyor."

Eisler ayrıca NVIDIA'nın GeForce NOW'ı iyileştirmenin yolları için Xbox Cloud Gaming veya Google Stadia gibi rakiplerine bakmadığını, bunun yerine oyuncuların doğrudan geri bildirimlerine güvendiğini söyledi.

Eisler, GeForce NOW'un Yeni Nesil Konsolların Kalitesine Ulaşacağına İnanıyor

GeForce NOW, kullanıma açılmasından bu yana uzun bir yol kat etti ve Eisler, hizmetin PS5 ve Xbox Series X'i aşabilecek bir performans düzeyi sağlayarak gelişmeye devam etmesini bekliyor. Şu anda sistemin globalde sağladığı en yüksek performans seçeneği, 4K'ya kadar çözünürlük ve cihazınıza bağlı olarak 120 fps'ye kadar kare hızı olarak belirlenmiş durumda.

Eisler NVIDIA'nın bulut oyun teknolojisi ve performansında her zaman öncü olmaya devam edeceğini belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GeForce NOW gelecekte PC ve konsolların yerini alabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.